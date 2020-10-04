　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

安平漁港放「勝利之花」燒毀膠筏！22歲煙火男遭求償80萬　當場嚇哭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市一名22歲的吳姓男子趁著中秋連假，於2日晚間相約另外3名好友前往安平漁港內施放「勝利之花」煙火，不料火星卻亂竄引燃一旁的膠筏，筏上漁具、機房當場被燒得精光，事後吳男等人遭警方傳喚到案，除了得面對刑罰外，同時漁民也請求賠償損失80萬元，吳男聽到數字後當場嚇到痛哭。

▲▼安平漁港放「勝利之花」燒毀膠筏！22歲煙火男遭求償80萬　當場嚇哭。（圖／東森新聞）

▲吳男等人當時在岸邊施放煙火，火星亂竄導致一旁的膠筏起火燒毀。（圖／東森新聞）

台南市消防局2日凌晨接獲通報，安平漁港內一艘膠筏突然竄出熊熊大火，立即派遣警消趕赴現場灌救，雖然最後火勢順利撲滅，但漁民賴以為生的膠筏卻燒得面目全非。事後警方調閱監視器追查起火原因，赫然發現22歲的吳姓男子與另外1男2女火警發生前就在港邊施放煙火，其中「勝利之花」煙火就在離膠筏約幾公尺的距離外點燃，火星當場亂竄、呈拋物線掉入膠筏中，隨後不久即竄出火光。

令人哭笑不得的是，當時在場的吳男見到膠筏起火，還不知道就是自己燃放煙火闖的禍，還熱心向警消報案求援，直到警方追查、經比對監視器畫面後，才知道報案的吳男等人就是這場火警的元凶。

▲台南市安平漁港內有一膠筏疑因施放煙火落焰引起火警，市警四分局循線傳喚涉嫌施放煙火的27歲吳姓男子等3人到案，並依失火罪嫌移請法辦及裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平漁港內有一膠筏疑因施放煙火落焰引起火警，市警四分局循線傳喚涉嫌施放煙火的27歲吳姓男子等3人到案，並依失火罪嫌移請法辦及裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平漁港內有一膠筏疑因施放煙火落焰引起火警，市警四分局循線傳喚涉嫌施放煙火的27歲吳姓男子等3人到案，並依失火罪嫌移請法辦及裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲膠筏火勢雖然順利撲滅，但筏上漁具、機房被燒得面目全非，幾乎全毀。（圖／記者林悅翻攝）

現場漁民指出，自己平時都會到港邊釣魚，但適逢中秋佳節，在街上港邊空曠，不少民眾都會選擇到港內施放煙火炮竹，嚇得他這幾天根本不敢來；另名漁民也指出，通常到港邊放煙火的民眾都是一群人，就算你上前去規勸他，他也不見得會聽，只能說「來者不善啦！」而部分漁民為了避禍，還被迫半夜出海，將船隻駛離港邊避禍。

事後吳男等4人經警方通知到案說明，才知自己闖了大禍，供稱當天4人原本相約到港邊聊天，但吳男與2名女子卻在現場購買煙火施放，有燃放沖天炮、勝利之花等，但並沒有朝著船隻發射，不知竟會意外引燃膠筏。

警方指出，中秋連假不少民眾都會到港邊燃放煙火，但其實此舉已經違反漁港法，現場雖有拉起布條提醒民眾「漁港碼頭區禁止施放爆竹煙火」，但這2天下來仍是開了51張勸導單。

▲▼安平漁港放「勝利之花」燒毀膠筏！22歲煙火男遭求償80萬　當場嚇哭。（圖／東森新聞）

▲漁港內雖有拉起布條提醒民眾「禁止施放爆竹煙火」，但2天下來仍開了51張勸導單。（圖／東森新聞）

而此次吳男等人施放「勝利之花」不慎焚毀膠筏，警方除了依漁港法開罰3萬以上、15萬以下罰鍰外，也要依據《刑法》174條「失火罪」追究刑責，最重可處6月以下有期徒刑；另一方面，由於膠筏上漁具、機房全遭燒毀，漁民同時也向吳男等人求償80萬元。吳男在警局聽聞數字後當場嚇得落淚痛哭，悔不當初。

▼受害漁民事後求償80萬元，吳男聽到數字後當場嚇到掉眼淚。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市安平漁港內有一膠筏疑因施放煙火落焰引起火警，市警四分局循線傳喚涉嫌施放煙火的27歲吳姓男子等3人到案，並依失火罪嫌移請法辦及裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平漁港內有一膠筏疑因施放煙火落焰引起火警，市警四分局循線傳喚涉嫌施放煙火的27歲吳姓男子等3人到案，並依失火罪嫌移請法辦及裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
颱風可能攪局國慶連假！　氣象局曝未來3路徑
ET民調／下個國民黨主席　韓國瑜支持度只排第二名…大輸他
中秋烤肉吵起來！學長轟學弟3槍　逮到人了
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

咖啡被丟「嚼過口香糖」　女苦主攜原味杯現身：她還看著我喝完

安平漁港放「勝利之花」燒毀膠筏！22歲煙火男遭求償80萬　當場嚇哭

見正妹運動完牽單車！碩士男凍未條「伸手摸腿」　下秒脫褲露鳥　　

獨／高中學長嘿咻學妹後少做這件事挨告性侵　靠對話紀錄還清白

中秋烤肉吵起來！學長怒轟3槍4小時落網　學弟左胸中彈命危

爬抹茶山別不自量力　暑假救援達25件！警消疲於奔命

獨攀高山失聯16天！他摔落中央尖山崩壁亡　直升機吊掛遺體下山　

妳累了嗎？IKEA展示床當自己家　女客鞋都不脫上床秒睡

團員爬抹茶山走不動...女導遊竟多次叫救護載下山！網友暴動了

移民前求婚遭拒！男赴澳洲後情變…前女友「賣他保時捷」花光280萬

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

Ella黑色辣馬甲「緊到肋骨要裂掉」　徐若瑄兒子嘴超甜：媽媽紅毯第一美！

林俊傑LIVE飆高音《一千年以後》　網狂推「行走CD」真的來了

持修激動搶下「金曲最佳新人」　曝最大心願求張惠妹讓我剪頭髮：吹頭很累！

金曲31／ØZI.9m88合作飆唱《B.O.》！　「夜店搬上台」一鏡到底超精彩

噴槍點整排！朝馬路放沖天炮　台南2屁孩PO網炫「挑戰公權力」

咖啡被丟「嚼過口香糖」　女苦主攜原味杯現身：她還看著我喝完

安平漁港放「勝利之花」燒毀膠筏！22歲煙火男遭求償80萬　當場嚇哭

見正妹運動完牽單車！碩士男凍未條「伸手摸腿」　下秒脫褲露鳥　　

獨／高中學長嘿咻學妹後少做這件事挨告性侵　靠對話紀錄還清白

中秋烤肉吵起來！學長怒轟3槍4小時落網　學弟左胸中彈命危

爬抹茶山別不自量力　暑假救援達25件！警消疲於奔命

獨攀高山失聯16天！他摔落中央尖山崩壁亡　直升機吊掛遺體下山　

妳累了嗎？IKEA展示床當自己家　女客鞋都不脫上床秒睡

團員爬抹茶山走不動...女導遊竟多次叫救護載下山！網友暴動了

移民前求婚遭拒！男赴澳洲後情變…前女友「賣他保時捷」花光280萬

吉林小貨車連撞多車　已造成18人身亡

滅火器金曲抱獎！陳其邁傳訊賀「等你回來」　楊大正暖喊：愛你

日職／陳偉殷中文回應日媒提問　突然脫口「一生懸命」

馬戲團200KG黑熊發狂「踩臉撕咬」！　馴獸師哀嚎1分鐘畫面曝光

小時候太黏爸爸！母吃醋罵女兒「怎不快死」　她心碎：我是多餘的

26歲正妹「留千字遺書」告別　搭纜車上峨眉山消失...原因曝光！

江蕙蟬聯4屆歌后！　2003年後「不報最佳女歌手」原因曝光

中職／林泓育暴傳助獅追平、郭阜林犧牲打超前　首局統一2比1樂天

咖啡被丟「嚼過口香糖」　女苦主攜原味杯現身：她還看著我喝完

企排／球迷久等了！上半季賽程出爐　開幕戰31日在北市大

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

睡醒見「包皮外翻」嚇傻！崩潰怒揪狼室友

酒店正妹「重聽」慘被打槍　為生活下海日接10客

即／疑烤肉爆衝突！台南1男左胸中彈命危

人夫「舌尖上的神技」弄癢女同事　正宮提告

乾妹揪唱歌變4P大亂交！女同志遭「換伴硬上」崩潰

團員爬抹茶山走不動　女導遊竟多次叫救護載下山

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

小港聯結車撞擊車　24歲騎士不治

打掃阿姨偷金條！苦主寬限5天還被晃點

山友摔落中央尖山「死亡稜線」　遺體尋獲

婆婆告婚姻無效　法官打臉

遭傳播妹控「餵藥性侵」！富商逆轉無罪

更多熱門

相關新聞

烤肉變悲劇！學長怒轟3槍　學弟左胸中彈命危　

烤肉變悲劇！學長怒轟3槍　學弟左胸中彈命危　

台南市新市區成功街4日凌晨發生1起槍擊案，1名張姓男子遭人持槍射擊，子彈射中左胸，行凶男子作案後逃逸，張男自行送醫搶救有生命危險，警方獲報後4小時內緝獲吳姓兇嫌，起獲改手槍1把、彈匣1個，全案依槍砲、殺人未遂罪送辦。

南三警助老翁與「老伴」中秋大團圓

南三警助老翁與「老伴」中秋大團圓

屏東青年中秋騎機車北上探祖母迷航警救援

屏東青年中秋騎機車北上探祖母迷航警救援

2020黃家古厝音樂會《化作千風》緬懷阿輝伯

2020黃家古厝音樂會《化作千風》緬懷阿輝伯

張氏家族500子孫烤肉　員林齊聚過中秋

張氏家族500子孫烤肉　員林齊聚過中秋

關鍵字：

台南安平漁港膠筏煙火勝利之花80萬中秋

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

川普確診！他預言中秋後變盤4區間

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

金曲獎／代領正妹車頭燈開超亮！

持修「長髮齊劉海」進男廁「整排轉頭看」嚇到尿不出：有上過女廁

為賺504元！　打工男熱氣球「高空直直墜落」當場死亡

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

瘦子首度放閃女友　罕曬「手牽手甜照」...護愛告白：My Queen！

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

艾瑞絲穿「透視戰服」現身孫生慶生趴！

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

合歡山塞爆照瘋傳　遊客嚇到退房

睡醒見「包皮外翻」嚇傻！崩潰怒揪狼室友

40歲大叔月領24K！高中妹想嫁：很上進

更多

最夯影音

更多
護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸
黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面