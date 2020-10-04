安平漁港放「勝利之花」燒毀膠筏！22歲煙火男遭求償80萬　當場嚇哭

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市一名22歲的吳姓男子趁著中秋連假，於2日晚間相約另外3名好友前往安平漁港內施放「勝利之花」煙火，不料火星卻亂竄引燃一旁的膠筏，筏上漁具、機房當場被燒得精光，事後吳男等人遭警方傳喚到案，除了得面對刑罰外，同時漁民也請求賠償損失80萬元，吳男聽到數字後當場嚇到痛哭。

▲吳男等人當時在岸邊施放煙火，火星亂竄導致一旁的膠筏起火燒毀。（圖／東森新聞）

台南市消防局2日凌晨接獲通報，安平漁港內一艘膠筏突然竄出熊熊大火，立即派遣警消趕赴現場灌救，雖然最後火勢順利撲滅，但漁民賴以為生的膠筏卻燒得面目全非。事後警方調閱監視器追查起火原因，赫然發現22歲的吳姓男子與另外1男2女火警發生前就在港邊施放煙火，其中「勝利之花」煙火就在離膠筏約幾公尺的距離外點燃，火星當場亂竄、呈拋物線掉入膠筏中，隨後不久即竄出火光。

令人哭笑不得的是，當時在場的吳男見到膠筏起火，還不知道就是自己燃放煙火闖的禍，還熱心向警消報案求援，直到警方追查、經比對監視器畫面後，才知道報案的吳男等人就是這場火警的元凶。

▲膠筏火勢雖然順利撲滅，但筏上漁具、機房被燒得面目全非，幾乎全毀。（圖／記者林悅翻攝）

現場漁民指出，自己平時都會到港邊釣魚，但適逢中秋佳節，在街上港邊空曠，不少民眾都會選擇到港內施放煙火炮竹，嚇得他這幾天根本不敢來；另名漁民也指出，通常到港邊放煙火的民眾都是一群人，就算你上前去規勸他，他也不見得會聽，只能說「來者不善啦！」而部分漁民為了避禍，還被迫半夜出海，將船隻駛離港邊避禍。

事後吳男等4人經警方通知到案說明，才知自己闖了大禍，供稱當天4人原本相約到港邊聊天，但吳男與2名女子卻在現場購買煙火施放，有燃放沖天炮、勝利之花等，但並沒有朝著船隻發射，不知竟會意外引燃膠筏。

警方指出，中秋連假不少民眾都會到港邊燃放煙火，但其實此舉已經違反漁港法，現場雖有拉起布條提醒民眾「漁港碼頭區禁止施放爆竹煙火」，但這2天下來仍是開了51張勸導單。

▲漁港內雖有拉起布條提醒民眾「禁止施放爆竹煙火」，但2天下來仍開了51張勸導單。（圖／東森新聞）

而此次吳男等人施放「勝利之花」不慎焚毀膠筏，警方除了依漁港法開罰3萬以上、15萬以下罰鍰外，也要依據《刑法》174條「失火罪」追究刑責，最重可處6月以下有期徒刑；另一方面，由於膠筏上漁具、機房全遭燒毀，漁民同時也向吳男等人求償80萬元。吳男在警局聽聞數字後當場嚇得落淚痛哭，悔不當初。

▼受害漁民事後求償80萬元，吳男聽到數字後當場嚇到掉眼淚。（圖／記者林悅翻攝）