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新竹市「動物園再生」、「隆恩圳景觀」　獲日本Good Design Award大獎

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▲新竹市「動物園再生」、「隆恩圳景觀」　獲日本Good Design Award大獎。（圖／新竹市政府提供）

▲2020日本國際級設計大獎Good Design Award公布全球設計得獎名單，新竹市政府「動物園再生計畫」與「隆恩圳景觀工程」脫穎而出。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／綜合報導

新竹市府公共建設再獲肯定，2020日本國際級設計大獎Good Design Award近期公布全球設計得獎名單，新竹市政府「動物園再生計畫」與「隆恩圳景觀工程」2件公共建設，從全球4769件眾多作品中脫穎而出，獲得Good Design Award大獎，新竹市政府表示，公共建設設計力再獲肯定。

▲新竹市「動物園再生」、「隆恩圳景觀」　獲日本Good Design Award大獎。（圖／新竹市政府提供）

▲▼新竹市立動物園去年底重生後重新開放，獲日本GOOD DESIGN AWARD國際獎項肯定。

▲新竹市「動物園再生」、「隆恩圳景觀」　獲日本Good Design Award大獎。（圖／新竹市政府提供）

日本「GOOD DESIGN AWARD」至今已有63年歷史，與德國IF產品設計獎、Red dot紅點設計獎、美國Idea傑出工業設計獎，同為全球認可的指標性設計大獎。日本「GOOD DESIGN AWARD」每年由日本通商產業省（商業部）以「優良設計商品選定製度（Good Design Selection System，俗稱G Mark制度）」，選出百大優選。

近年以美學投入公共建設，打造市民優質生活環境，新竹市公共建設設計力備受國際肯定，2020年7月微笑水岸計畫獲得建築界奧斯卡「全球卓越建設獎」 銀獎，10月再以「動物園再生計畫」與「隆恩圳景觀工程」獲得日本「GOOD DESIGN AWARD 」肯定，刷新新竹市公共建設獲獎記錄，除了感謝評審團給予的高度肯定，獲獎榮耀也歸屬於市府團隊與建築設計團隊，新竹市長林智堅說，「市政工作沒有最好，只有更好」，未來將繼續提升新竹市民生活環境，讓市民擁有光榮感與幸福感。

「隆恩圳景觀工程」是「步行城市」計畫重要的一環，由知名建築師黃聲遠操刀，用古圳水道與沿岸的老樹群，分段設計高架綠地、樹林以及公園，並串連南北向中央公園、三民公園等，將隆恩圳周邊打造成為770公尺長的超大都市綠廊。同時改善過去的隆恩圳河道左右聯通度低、居民的生活空間分割、往來受限的情形，全新隆恩圳是新竹市中心最適合親子同遊的愜意綠廊。

▲新竹市「動物園再生」、「隆恩圳景觀」　獲日本Good Design Award大獎。（圖／新竹市政府提供）

▲▼隆恩圳也獲日本GOOD DESIGN AWARD國際獎項肯定。

▲新竹市「動物園再生」、「隆恩圳景觀」　獲日本Good Design Award大獎。（圖／新竹市政府提供）

「動物園再生計畫」由知名建築師邱文傑規劃設計，以開放空間、友善動物、保存歷史區域與珍貴老樹、並塑造生命教育場域為理念，重新開幕動物園假日有6000到8000人造訪，平日有2000至3000人次，早就超過過去一整年才40萬人次。

2020台灣設計展總顧問、交通大學建築研究所龔書章教授表示，日本「GOOD DESIGN AWARD 」獎項宗旨在如何以設計解決改進社會問題，讓設計者們思索自身扮演角色，以設計對社會做出貢獻與建言。而以設計翻轉城市的概念正與林智堅市長透過創新設計推動建設與政策，翻轉城市的理念不謀而合。

▲新竹市「動物園再生」、「隆恩圳景觀」　獲日本Good Design Award大獎。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市「動物園再生」、「隆恩圳景觀」　獲日本Good Design Award大獎。（圖／新竹市政府提供）

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