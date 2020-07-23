另類夏令營　新竹市立動物園挑戰動物保母、一日醫生

▲為孩子量身訂做的「動物召集令！summer school」夏令營來了。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

暑假還不知道要做什麼？新竹市立動物園重生後首場大型活動來了，將在8月推出為孩子量身訂做的「動物召集令！summer school」夏令營，為期一個月、18梯次課程、360個名額，準備了「六大主題」活動，有動物觀察家、妙挖種子、河馬黃金紙、動物保母大挑戰、一日動物醫生與動物園設計家，課程既有趣又富含生命教育意義，預計在本周六7月25日上午十點開放網路報名，額滿為止，歡迎國小孩子一起度過不一樣的暑假！

新竹市副市長沈慧虹今(23)日出席宣傳活動時表示，動物園這次推出的夏令營非常特別，是動物園去年reborn後第一次的大規模活動，同仁們自己也非常期待，希望能藉由相關課程及體驗活動，讓孩子能夠親近動物也認識保育員的工作內容，進而貫徹動物園重生的理念。

沈慧虹表示，新竹市立動物園並不是一個娛樂場所，而是生命及生態教育場域，所以不會有很多動物供民眾觀賞娛樂，未來也將逐步推廣，成為更完善的教育園區，也歡迎孩子們有機會的話一定要來參加看看不一樣的「summer school」，也邀請孩子們在暑假期間不只可以來新竹市立動物園參加夏令營，新竹的8月很精采，還有兒童影展等著各位，另外也歡迎大家拿著振興券到新竹遊玩，新竹市等大家一起來過暑假！

今日活動也請來動物園飼育員阿娟化身「小當家」，陪沈慧虹副市長體驗夏令營的課程「動物保母大挑戰」，幫馬來熊製作並調配餐點，將原形的食物切成馬來熊好入口的大小，也體會到飼育員平常不只要兼顧動物們的胃口更要用心計算每種營養的份量，讓動物們都能快樂在動物園生活。

楊礎遠園長表示，本次夏令營主要針對「今年升小二至小六」的國小學童，提供3小時的「環境生態教育課程」、分12梯次，有動物觀察家、妙挖種子、河馬黃金紙；以及6小時的「生命教育課程」、分6梯次，包括動物保母大挑戰、一日動物醫生、動物園設計家。歡迎全國各縣市的爸媽們，協助孩子依年齡選擇喜歡的梯次，本次夏令營共計18梯次，每一梯次限額20名小朋友，7月25日星期六早上10點，準時於動物園FB粉絲專頁開放網路報名。

楊礎遠介紹夏令營課程，「動物觀察家」能觀察蘇卡達象龜等動物的行為，並製作大型勞作，「妙挖種子」帶孩子撿拾果實等大自然素材，製成動物藝術紀念品，「河馬黃金紙」就是前陣子最夯的河馬便便紙！「動物保母大挑戰」讓孩子體驗保育員的日常，「一日動物醫生」由專業獸醫帶孩子操作，「動物園設計家」帶大家認識動物園周邊棲地及設計理念。

動物園提醒，「動物召集令！summer school」夏令營活動將於7月25日星期六早上十點開放網路報名，歡迎有興趣的民眾上網登錄，活動詳情請上「新竹市立動物園 Hsinchu Zoo」臉書粉絲專頁查詢。