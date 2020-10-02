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川普確診！美軍2架「空中核武控制中心」緊急升空　飛行路線曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普1日確診新冠肺炎，就在川普確診消息傳出後不久，推特（twitter）有一名網友隨即發現，有兩架波音E-6B水星緊急升空，一架在美國東部海岸飛行，另一架則被發現在俄勒岡州週圍空域巡航。對此，美媒福斯新聞（Fox News）詢問五角大廈、美國戰略司令部，目前均未得到回覆。

▲▼美國海軍E-6B「水星」。（圖／翻攝自維基百科）

▲川普確診新冠肺炎的消息傳出後，美軍被發現有2架E-6B緊急起飛。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼美軍多個空中核武控制中心緊急升空。（圖／翻攝自推特）

▲▼美軍多個空中核武控制中心緊急升空。（圖／翻攝自推特）

▲網友在推特曝光美軍2架E-6B空中核武控制中心的飛行軌跡。（圖／翻攝自推特）

根據福斯新聞（Fox News）報導，上述E-6B用於美軍Looking Glass 行動（或 Operation Looking Glass行動），為美國戰略司令部在地面指揮設施被摧毀、無法使用等情況下，接管「戰略核力量」指揮權的行動計劃，能夠對美軍在各海域擁有的彈道潛艇艦隊傳達指令。

報導指出，由於E-6B被發現升空是在川普確診後不久，有人猜測這一項行動是為對美國潛在敵人的警告。

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

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