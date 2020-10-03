血腥蕾絲邊！短髮北京女狂捅墜樓前女友58刀　愛到卡慘死遭判25年

▲王姿熙個性看起來陽剛、外向，卻狂捅前女友58刀致死。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

澳洲雪梨2019年6月發生一起震驚的「蕾絲邊情殺案」，兇嫌下手起來比男人更加凶殘、血腥，震驚整個華人圈與社會！該名中國大陸籍女子在爭吵時見到前女友不慎從5樓陽台墜落，不甘戀人向著其他對象投懷送抱的她竟然回到住處持刀，下樓狠刺前女友58刀，直到確認對方「存活機率為0%」，才狠棄兇刀，駕著前女友的車揚長而去，法官判她25年6個月有期徒刑。

根據澳媒《雪梨先鋒報》，來自北京市的30歲中年陸籍女子王姿熙（Zixi Wang，音譯）與同樣來自中國大的23歲年輕女子周姝妤（Shuyu Zhou，音譯）起初維持著一段羨煞旁人的女女戀情，雙方可謂是你儂我儂、情投意合，且同居一室；然而換換愛似乎才是享受青春之道，周姝妤不久後向王姿熙坦承已經移情別戀，於是只好協議分手，並搬離王女住處。

事後王姿熙透過律師表示，分手後面臨極大精神壓力，簡直是痛不欲生，甚至從原本的公司離職。

控制慾強烈的王姿熙當然忍受不了前女友的背叛，她決定要展開一場「妻子的復仇」！

▲周女墜樓後，王女持刀狠砍，並將刀具棄於叢林。（示意圖／CFP）

2019年6月17日，周姝妤驅車前往位於雪梨東南方郊區澤特蘭（Zetland）的住處，準備拿回屬於自己的財物，卻剛好撞見王姿熙，就像是斷了線的風箏，兩人之間的粉紅泡泡早已斷然無存，雙方開始翻舊帳、爭吵，且根據鄰居的說法，雙方似乎還有肢體衝突，除了有砸碎物品的聲音，還伴隨著周姝妤臨死前的淒厲哀嚎聲與哭叫聲。

根據事後法官比奇‧瓊斯（Robert Beech-Jones）的判決書，周姝妤似乎欲逃離恐怖情人王女的魔爪，才會爬上5樓住處的陽台欄杆，不料卻不慎臉蛋朝下高速墜地、奄奄一息。

王姿熙因其強烈的忌妒心而著魔，既然自己得不到這份得來不易的愛，那麼其他人也休想得到！於是從5樓住處搭電梯從容下樓，其間還對著電梯裡的鏡子悠哉地整理頭髮，到了1樓後，看著脆弱的周女身體鄙夷地「噗吱」冷血笑了幾聲，隨後竟然返回住處拿刀，下樓後對著躺在血泊中的前戀人周女頭部、喉嚨、四肢連砍58刀，刀刀見骨，時間長達2分鐘，直到「確認對方毫無生還機會」，才將兇刀棄於附近草叢，開著周女的車離開。

王姿熙隨即被警方追捕，她開著車來到雪梨南郊沃隆崗（Wollongong）的一座大橋，想要跳橋輕生，旋即被警方攔阻。

▲王女開著車到沃隆崗，想要從橋邊縱身躍下殉情。（圖／翻攝自維基百科）

王姿熙的辯護律師表示，王女在分手後情緒極為不穩定，加上當時喝了酒，受到酒精影響；然而法官瓊斯卻指出犯案時的監視器影像，指出王女明顯可以控制出自己的行為，且其冷血的暴力行徑根本就是「病態的冷漠」，完全不顧先前兩人交往的情份，於是決定判王女重刑。

法官瓊斯表示，「被害人周姝妤原本可以過著快樂美好的人生，最後卻因恐怖情人的忌妒心，而在恐懼與痛苦中殘忍結束」，判處王姿熙25年6個月有期徒刑，服刑滿19年以前不得假釋，且出獄後須立即遣返回中國大陸。

王姿熙在法官宣讀判決文時異常冷靜，其在先前寫給法官的道歉信中表示，「這段期間從未停止過對周姝妤滿腹的思念，對自己的行為感到相當內疚、自責、懊悔。」

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