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直達中印邊境！印度開通9公里「戰略隧道」　加速軍隊增援前線

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記者張靖榕／綜合外電報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）3日出席隧道開通儀式，名為羅唐隧道（Atal），地點位於喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）的羅唐山隘（Rohtang）。這條隧道通往中印邊界，大幅減少印度軍隊開往邊境所需時間。

綜合印媒報導，莫迪在剪綵儀式上表示羅唐隧道的開通，是印度歷史上重要的一日，這不僅是已故前總理瓦巴依（Atal Bihari Vajpayee）的夢想，也標誌著喜馬偕爾邦人民長達數十年的等待終於結束，交通便捷度大為增加。

▲▼印度開往中印邊境的「羅唐隧道」（Atal，又稱阿塔爾隧道），攝於9月24日，10月3日完工開通。（圖／路透）

▲羅唐隧道直驅海拔3000公尺以上的寒冷地區。（Atal，又稱阿塔爾隧道），攝於9月24日，10月3日完工開通。（圖／路透）

與會的還有印度國防部長辛格（Rajnath Singh）與國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat），莫迪點出這條隧道的重要性，稱其為通往拉達克（Leh-Ladakh）的命脈。2000年6月，瓦巴依決定建造具有高度戰略性的羅唐隧道，2002年5月，隧道南端出入口的第一顆基石被放置，2010年6月正式動工。

2013年至2014年間，隧道長度僅達1300公尺，當時專家估計至少要到2040年才會完工；然而這條通往超過3000公尺高海拔地區的隧道，已加速至3日開通，讓喜馬偕爾邦內的馬納利（Manali）到凱隆（Keylong）車程減少46公里。這座隧道造價400億元（約新台幣157億元），全長9.02公里。

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