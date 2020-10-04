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當年霸凌對象變警察！綁架犯「聲音熟悉」被認出⋯下場慘了

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▲彰化阿雄因為1樁陳年舊案認為上手銬腳鐐身心受創因而提出民事求償。（示意圖／達志影像）

▲綁匪的聲音太熟悉，一看竟然是國中同學⋯⋯（示意圖／達志影像）

文／條子鴿

摘自／寶瓶文化《你所說的都將成為呈堂證供

轄區的一所幼兒園發生了女童綁架案，綁匪趁著放學人車雜沓，直接強押小女孩上車。

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女童家是望族，經營銀樓、當鋪，財力相當雄厚。一開始，綁匪要求五百萬贖金，家屬幾度談判哀求，同意降至三百萬。那個年代，既沒有發話地點的定位系統，也沒有行動電話訊號可供追蹤和監聽，加上綁匪每次來電都是打公用電話，使得這件案子偵辦的難度更高。最後我們只能決定土法煉鋼，打算利用喬裝，抓緊歹徒取贖金的時機，一舉成擒。

我們每個人都拿到一張女童大頭照，照片裡，她天真燦笑著。

第一次埋伏時，我與學長搭檔喬裝成香腸攤老闆，在綁匪指定交贖款的某所大學校門口旁賣起香腸。學校警衛見狀，前來驅趕。我唯恐綁匪在附近監視，連忙扯著警衛，轉身秀出服務證解釋：「不好意思，我們是警察在辦案。」

誰知回過頭，學長已經被學生人潮淹沒。「老闆，香腸來五條。」「老闆，我要四根。」學長急得滿頭汗，又不能說破，手忙腳亂地烤香腸，我則充當助手負責收錢，忙得根本無暇理會無線電。我們偷空對看一眼，眼神裡滿是祈禱——祈求綁匪快來取贖款吧，人都快被烤焦了！

過了一個小時，香腸全賣光了，綁匪卻始終沒消息。此時，無線電傳來了收勤的指示。綁匪很狡猾，又來電改成隔天晚上在河堤邊取贖款。

隔夜，我得知自己轉為與女警扮演情侶，在綁匪指定的河堤散步，伺機而動。經過前一天揮汗如雨的辛苦，我直呼老天有眼，終於盼到了福利。

心情還在雲端飛揚時，突然有個中年婦人叫住我，微笑著對我說：「學弟，等一下我們是情侶，你要好好地賣力演出喔⋯⋯」

我和學姊走在月黑風高、人煙稀少的河堤上，無線電傳來要求我們扮演好角色的指示，再三叮嚀「千萬不能被綁匪識破」。學姊聽了，突然緊靠過來，親密地勾住我的手，說：「來，抱抱！我們可是情侶啊。」

就在我嚇得魂飛魄散時，漆黑的深夜裡似乎有了動靜。

薑是老的辣，學姊果然經驗豐富，她突然撲向我把我壓制在地。我拚死掙扎，堅持守住最後的防線，但學姊示意我安靜，雙眼瞥向河堤旁的橋下——有輛未開大燈的計程車緩緩駛近贖款放置地。我睜大眼，提高警覺。

計程車後座的門突然打開了，緊接著有人從車內伸出手要拿贖款。

瞬間槍聲四起，學姊也掏出槍射擊，同時對我說：「人生難得幾次正當用槍的機會，別再猶豫了，快朝那輛計程車開槍，不然它就要跑了！」

我心想也是，取出手槍瞄準，朝計程車砰砰砰開槍，直到彈匣內的十二發子彈打完為止。那是我生平第一次對著真人開槍，感覺卻像在夜市玩空氣槍打氣球般平常。

趁著槍聲暫歇的空檔，支援的同事們一擁而上，逮住了車上的兩名綁匪。為求時效，救人要緊，接著他們立刻押解綁匪帶路去解救女童。我們則在現場負責善後，等候鑑識小隊來採證。

等到收勤回到了公司，才聽說他們抓到了另一個負責看守女童的共犯。然而，小女孩因為被綁匪餵食了過多安眠藥，早已死亡。

我們仍是慢了一步⋯⋯

由於其中有一名綁匪臀部中槍，被送去醫院開刀，我們警方便派人輪流在旁戒護，以防他脫逃。

輪到我負責戒護那天，我帶著小女孩的照片前往執勤。進了病房，一見到綁匪被五花大綁地趴臥在病床上，我手裡捏著女童的大頭照，直接就朝著他的傷部猛踹。

他哀號連連，驚動了護理師前來查看。他向護理師告狀：「警察打人⋯⋯警察打人啦⋯⋯」

護理師反而冷笑幾聲說：「你這個人渣，揍你是剛好而已。再囉嗦，就不幫你打止痛藥！」

聽到綁匪說話的聲音，我竟覺得有點熟悉，彎下腰來仔細看看他的臉⋯⋯幹。

「你不是大頭嗎？」

＊＊＊

國中時期，同年級有三個同學，身高最矮的叫「大頭」，較壯的叫「饅頭」，帶頭那個瘦高的叫「頭頭」。他們自稱是學校的「三巨頭」，四處霸凌同學，看不順眼的就拖進廁所裡痛毆，旁人多瞧一眼便被拉去車棚猛踹。

大家對這三個人都深惡痛絕，避之唯恐不及，背地裡叫他們「大饅頭」。

有人曾向老師告狀，結果死得更慘。大饅頭三人的家境都很富裕，爸媽都是家長會成員，常捐錢給學校，所以學校其實是默許他們的惡行。

有天早上，我準備進學校，剛好遇到大饅頭三人組躲在校門旁抽菸，我反射性地瞥了一眼，沒想到竟惹禍上身。

午睡時間，同學們都趴在桌上安靜午休，大頭突然闖進教室，跑來敲我的桌子，橫眉豎目著大聲對我嚷嚷：「同學，你來趟男廁所，不來的是俗辣！」我心裡明白絕對沒好事，死硬地坐在位子上不肯移動。

班上的同學都被吵醒了，眾目睽睽之下，卻沒有人敢站起來幫我。我就這樣在大家注目下，被他們拉進了廁所。

一進廁所，便遭大頭自背後飛踢，我掙扎著起身，接著又是兩記耳光，巴得我眼冒金星。

我摸著發燙的臉頰，低頭問：「為什麼？」

他們三人嘻皮笑臉地看著我，大頭吐口煙，撥了撥瀏海說：「不為什麼，就因為早上我抽菸你看三小，就因為老子揍你會開心。」我永遠忘不了那副輕蔑又驕傲的上揚嘴角。

＊＊＊

大頭先是愣了一下，緊接著也想起來了。「原來是你啊，好久不見！大家都老同學了⋯⋯」他的眼神流露出安慰，語氣中帶有套交情的口臭。

如同當年他那上揚的嘴角，我臉上掛起陰笑，問：「還記得當年午休時，你拉我進男廁的事？」他一臉茫然地搖搖頭。

我一抬手便重重賞他兩巴掌，接著冷冷地說：「當年你們三個王八蛋欺負我，君子報仇，十年不晚！饅頭和頭頭那兩個俗辣現在在哪裡？你們還有沒有聯絡？我要一併報仇。」

大頭別過頭去，喃喃地說：「他們和我犯同案，先被送去地檢署收押了。」

我驚訝得不得了，說不出話。這三個大饅頭，真的註定一起進監獄去數饅頭⋯⋯

大約一年後的某個下午，我習慣性地翻開每天必看的報紙，被報上一個醒目的大標題吸去了目光：犯下擄人撕票案嫌犯×××等三人，泯滅人性，喪盡天良，已於今日凌晨共同槍決伏法。

▲▼資深警察條子鴿新書《你所說的都將成為呈堂證供》（圖／寶瓶文化提供）

★本文摘自寶瓶文化《你所說的都將成為呈堂證供》，作者條子鴿，具有「陰陽眼」，歷練過鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察、刑事警察，20年經驗的資深警察，真誠道出不吐不快的警界真相。

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