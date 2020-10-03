屏警「影像整合群組」抓賊！慣竊連犯10多件　中秋節落網遭收押

▲屏東警分局利用資源整合系統迅速將洪男拘提到案，圖洪作案情形。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣洪姓男子，在高屏兩地闖空門行竊，逃避警方查緝，藏匿汽車旅館，屏東警分局啟動派出（分駐）所「影像整合群組」共享系統，掌握他涉案，中秋節當天，在高雄市大寮區一家汽車旅館前埋伏5個多小時，趁他外出購物將他拘提到案，被抓的剎那，他反問警方:「我又沒有怎麼，幹麼抓我？」，警方查出高屏地區涉案10多件，依竊盜罪嫌送辦，檢方向法院聲押獲准。

▲▼起出作案工具及贓物、洪嫌落網。



屏東分局轄區橫跨屏東市、萬丹鄉、長治鄉及麟洛鄉4鄉鎮市，轄下有16個分駐（派出）所，為整合各所轄區所發生的案件，精準掌握轄區狀況，即時知悉轄區內是否有集團流竄或是1人犯下多案，因此近日設置了「影像整合群組」由偵查隊彙整相關畫面資料。

▲▼洪嫌落網。

屏東警分局透過這個群組，過濾出46歲洪姓男子在高屏地區利用闖空門方式行竊10多件，循線查出他在中秋節前一晚投宿高雄市大寮區一家汽車旅館，中秋節當天一早就派員埋伏，下午3時多，等他外出購物時將他拘提到案，也避免他利用中秋節連假，在民眾外出旅遊再度犯案。

屏東分局表示，依據「情資分享、共同查緝、迅速打擊、遏止流竄」的原則，建立偵辦各類案件的情資分享群組；在所轄各所受理案件後，均迅速的相關竊嫌特徵及犯案情形上傳至情資整合群組，節省重複調閱監視器時間，迅速將各單位已完成調閱的片段影像整合成完整的犯罪路徑，並透過整合完成的資料，迅速查知竊嫌的實際身分、實際居住地及涉案車輛車號等線索，迅速破案，保護民眾生命財產安全。

►Her今天推出「肌膚哲理三合一洗面乳」40ml，原價800元，特價478元

►二手票券豐富你的生活



