洋蔥版「紅衣小女孩」超暖！從小被關籠受虐長大成警察：為了跟你們一樣

▲條子鴿分享受虐女童「紅紅」的故事，被稱為是洋蔥版的「紅衣小女孩」。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫stocksnap）

記者林育綾／台北報導

「因為你們救了我，所以我想跟你們一樣保護人！」說這句話的女孩暱稱為「紅紅」，當年她被生父關在狗籠裡，身上僅穿一件紅色外套，四周群蚊飛舞、污水穢漬，慘不忍睹，在條子鴿與學長查獲後，將她暫時帶到警局裡由大家輪流照顧，最後由姑姑收養。多年後的今天，紅紅以高分成績從警校結業，入行後還拒絕條子鴿幫她轉調到內勤「作息會比較正常」的好意，直說「我來當警察，不是為了要作息正常的！」

條子鴿在警界打滾20年，一路上當過鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察、刑事警察，經歷過各種驚濤駭浪，去年因為一則臉書留言「太有故事」，被寶瓶文化出版社總編朱亞君相中，簽約成為不露面的匿名作家，寫出許多不吐不快的「警界真相」。在新書《你所說的都將成為呈堂證供》當中，一篇「紅衣小女孩」的真實故事充滿洋蔥，他也透露了書中沒寫到的動人細節。

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今年他因為父親過世的種種緣故，決定卸下警察一職，沒想到在離開不久前，遇到多年前和學長一起救的虐童案當事人「紅紅」。當年女孩被關在白鐵狗籠裡，旁邊僅有一個藍色破碗，估計是給她吃東西、喝水用，除了四周環境凌亂，女孩的外表也髒亂不堪，頭髮結絲成捆，且雙腿長滿肉繭，骨瘦如柴，全是蚊蟲叮咬的痕跡。由於身上只穿一件紅色外套，所以被他們暱稱為「紅紅」。

紅紅那時候的狀況極糟，連社工都沒辦法收，因此條子鴿的學長小新二話不說，直接將她帶回警局裡，雖然被所長教訓了一頓「你當我們這裡幼兒園啊！」但小新學長坦言，就是無法讓她繼續在那裡餵蚊子，才想帶回來大家輪流照顧，也答應會盡快找到小女孩的親戚收留，所長才勉為其難答應。

紅紅從一開始蜷縮著躲在角落，一有人接近要讓她吃飯、換新衣服，她就張牙舞爪，甚至咬人掙扎，但那些行為都是為了掩飾內心長久以來龐大的恐懼。警局一位學長凱子出動了同樣熱中劍道的太太，穿上劍道服、全副武裝幫紅紅洗澡，當凱嫂打開浴室門的那一刻，脖子上多了好幾道血紅的爪痕，但紅紅變成一位長髮娟細飄逸、面目清秀的小女孩。

自此以後，她理解了大家的善意，不再排斥，甚至逐漸默默地擄獲每一個人，包括所長的心。所長還為了紅紅設下許多規定，包括禁止警局裡的大夥言行粗魯、禁止買太多零食汽水給小孩吃⋯，自己開始會買文具、食物給她，還讓她坐上所長大椅，而且每次回到局裡，第一件事就是關心「紅紅，妳在哪裡？」

條子鴿說，對於身處「冷暖自知」環境的警察來說，小孩子的「純真」有一股魔力，或多或少撫平了大家心靈的缺口，讓大人找回了初心，面對了最真的自己。過了半年多，小新學長找到了紅紅的姑姑，沒孩子的她承諾有意願照顧，會將紅紅視如己出，所長當時還罵小新，「我有叫你那麼勤快，這麼快找到嗎！」

條子鴿還回憶，紅紅在被姑姑接走之前，大夥帶她去遊樂園搭摩天輪，當車廂達到頂端，她從窗子居高臨下看了外頭的風景，回眸炸開漫天燦笑，讓他們都歡聲雷動、感動萬分，「紅紅，終於笑了！」送走紅紅時，一排警察站在路邊流下男兒淚。

▲送走紅紅時，一排警察站在路邊流下男兒淚。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫stocksnap）

多年以後，紅紅考上警校，甚至以前十名優異成績結業，在選填志願時，毫不猶豫填了條子鴿所在的分局。當時條子鴿並沒有認出紅紅，還傻眼心想，通常高材生會先選填勤務輕鬆、單純的分局，才不會選他們這種工作繁重的甲種分局。

紅紅主動與條子鴿相認時，讓他驚喜地問，「你怎麼知道我在這裡？」只見這位綁著馬尾的女孩說，當時大家一起送的卡片裡，有著每個人的簽名，她上網查了好久，發現很多人都失聯或離職了，「只剩你在這裡啊，所以我就選擇來這裡陪你！」

「我想磨練自己，早日成為幹練的警察！」紅紅甚至為此主動要求分配到轄區最繁忙的公司執勤，條子鴿忍不住像大叔一樣碎念，「妳這傢伙，幹嘛不去考律師或醫生，當什麼警察？警察工作很辛苦的，妳難道不知道？」她透露，正是因為當年有大家的保護，才有了現在的她，所以她也想成為警察。

書中沒提到的是，警界的資源其實不如外界想像的多，甚至連「槍套」有時都要新人自掏腰包購買，一個要價7、8千元，條子鴿要離開前，原本要將槍套送給紅紅，她也很開心，沒想到因為身材差距太多，一圍到腰上，下一秒就立刻往下掉。

得知條子鴿即將要離開後，紅紅雖然不捨，但也堅持自己的選擇。條子鴿透露，曾經問過她，要不要幫忙轉調到內勤單位，會比較輕鬆、作息會比較正常？沒想到紅紅回答他，「我來當警察，不是為了要輕鬆或作息正常，是因為你們幫助過我，所以我想跟你們一樣！」

▲紅紅因為曾被警察拯救，長大後也成為警察，立志保護重要的人。（示意圖／記者林育綾攝）

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