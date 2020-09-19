　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

洋蔥版「紅衣小女孩」超暖！從小被關籠受虐長大成警察：為了跟你們一樣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼紅衣小女孩，女孩，小孩，紅衣，幼童。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲條子鴿分享受虐女童「紅紅」的故事，被稱為是洋蔥版的「紅衣小女孩」。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫stocksnap）

記者林育綾／台北報導

因為你們救了我，所以我想跟你們一樣保護人！」說這句話的女孩暱稱為「紅紅」，當年她被生父關在狗籠裡，身上僅穿一件紅色外套，四周群蚊飛舞、污水穢漬，慘不忍睹，在條子鴿與學長查獲後，將她暫時帶到警局裡由大家輪流照顧，最後由姑姑收養。多年後的今天，紅紅以高分成績從警校結業，入行後還拒絕條子鴿幫她轉調到內勤「作息會比較正常」的好意，直說「我來當警察，不是為了要作息正常的！」

條子鴿在警界打滾20年，一路上當過鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察、刑事警察，經歷過各種驚濤駭浪，去年因為一則臉書留言「太有故事」，被寶瓶文化出版社總編朱亞君相中，簽約成為不露面的匿名作家，寫出許多不吐不快的「警界真相」。在新書《你所說的都將成為呈堂證供》當中，一篇「紅衣小女孩」的真實故事充滿洋蔥，他也透露了書中沒寫到的動人細節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年他因為父親過世的種種緣故，決定卸下警察一職，沒想到在離開不久前，遇到多年前和學長一起救的虐童案當事人「紅紅」。當年女孩被關在白鐵狗籠裡，旁邊僅有一個藍色破碗，估計是給她吃東西、喝水用，除了四周環境凌亂，女孩的外表也髒亂不堪，頭髮結絲成捆，且雙腿長滿肉繭，骨瘦如柴，全是蚊蟲叮咬的痕跡。由於身上只穿一件紅色外套，所以被他們暱稱為「紅紅」。

紅紅那時候的狀況極糟，連社工都沒辦法收，因此條子鴿的學長小新二話不說，直接將她帶回警局裡，雖然被所長教訓了一頓「你當我們這裡幼兒園啊！」但小新學長坦言，就是無法讓她繼續在那裡餵蚊子，才想帶回來大家輪流照顧，也答應會盡快找到小女孩的親戚收留，所長才勉為其難答應。

紅紅從一開始蜷縮著躲在角落，一有人接近要讓她吃飯、換新衣服，她就張牙舞爪，甚至咬人掙扎，但那些行為都是為了掩飾內心長久以來龐大的恐懼。警局一位學長凱子出動了同樣熱中劍道的太太，穿上劍道服、全副武裝幫紅紅洗澡，當凱嫂打開浴室門的那一刻，脖子上多了好幾道血紅的爪痕，但紅紅變成一位長髮娟細飄逸、面目清秀的小女孩。

自此以後，她理解了大家的善意，不再排斥，甚至逐漸默默地擄獲每一個人，包括所長的心。所長還為了紅紅設下許多規定，包括禁止警局裡的大夥言行粗魯、禁止買太多零食汽水給小孩吃⋯，自己開始會買文具、食物給她，還讓她坐上所長大椅，而且每次回到局裡，第一件事就是關心「紅紅，妳在哪裡？」

條子鴿說，對於身處「冷暖自知」環境的警察來說，小孩子的「純真」有一股魔力，或多或少撫平了大家心靈的缺口，讓大人找回了初心，面對了最真的自己。過了半年多，小新學長找到了紅紅的姑姑，沒孩子的她承諾有意願照顧，會將紅紅視如己出，所長當時還罵小新，「我有叫你那麼勤快，這麼快找到嗎！」

條子鴿還回憶，紅紅在被姑姑接走之前，大夥帶她去遊樂園搭摩天輪，當車廂達到頂端，她從窗子居高臨下看了外頭的風景，回眸炸開漫天燦笑，讓他們都歡聲雷動、感動萬分，「紅紅，終於笑了！」送走紅紅時，一排警察站在路邊流下男兒淚。

▲▼紅衣小女孩，女孩，小孩，紅衣，幼童。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲送走紅紅時，一排警察站在路邊流下男兒淚。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫stocksnap）

多年以後，紅紅考上警校，甚至以前十名優異成績結業，在選填志願時，毫不猶豫填了條子鴿所在的分局。當時條子鴿並沒有認出紅紅，還傻眼心想，通常高材生會先選填勤務輕鬆、單純的分局，才不會選他們這種工作繁重的甲種分局。

紅紅主動與條子鴿相認時，讓他驚喜地問，「你怎麼知道我在這裡？」只見這位綁著馬尾的女孩說，當時大家一起送的卡片裡，有著每個人的簽名，她上網查了好久，發現很多人都失聯或離職了，「只剩你在這裡啊，所以我就選擇來這裡陪你！」

「我想磨練自己，早日成為幹練的警察！」紅紅甚至為此主動要求分配到轄區最繁忙的公司執勤，條子鴿忍不住像大叔一樣碎念，「妳這傢伙，幹嘛不去考律師或醫生，當什麼警察？警察工作很辛苦的，妳難道不知道？」她透露，正是因為當年有大家的保護，才有了現在的她，所以她也想成為警察。

書中沒提到的是，警界的資源其實不如外界想像的多，甚至連「槍套」有時都要新人自掏腰包購買，一個要價7、8千元，條子鴿要離開前，原本要將槍套送給紅紅，她也很開心，沒想到因為身材差距太多，一圍到腰上，下一秒就立刻往下掉。

得知條子鴿即將要離開後，紅紅雖然不捨，但也堅持自己的選擇。條子鴿透露，曾經問過她，要不要幫忙轉調到內勤單位，會比較輕鬆、作息會比較正常？沒想到紅紅回答他，「我來當警察，不是為了要輕鬆或作息正常，是因為你們幫助過我，所以我想跟你們一樣！

▲▼警察，警局，警察局，條子，波麗士大人。（圖／記者林育綾攝）

▲紅紅因為曾被警察拯救，長大後也成為警察，立志保護重要的人。（示意圖／記者林育綾攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
獨／小鬼驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」
小鬼主動脈剝離致死　心臟醫曝「過程兇猛」：一半人當下就死了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃鴻升救他一命！鬱症路人淚揭「暖男舉動」...昨小鬼入夢說9字

洋蔥版「紅衣小女孩」超暖！從小被關籠受虐長大成警察：為了跟你們一樣

網紅車禍「下半身癱瘓」　「大號無法控制」崩潰：睡一睡死掉好了

蟹黃醬超下飯！瓶身標示「完全沒加蟹黃」　業者揭原因：合法啊

最美醫師許書華曝「主動脈剝離」症狀： 撕裂性胸痛、背痛像刀割

大變天！下周2波鋒面「更強冷空氣」接力　吳德榮：全台跌破20°C

小鬼驟逝！主動脈剝離5危險族群曝光　「又高又瘦」竟也上榜

台北東區好亮眼！ 　集結藝術家、潮人推出「後藝情共制計畫」

主動脈剝離徵兆「痛到像背後砍一刀」　最易引發5族群曝光

快訊／5縣市突發大雨特報！鋒面接近　入夜對流爆發灌雨彈

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

小鬼黃鴻升最後1張全家福！　親妹妹心痛首發聲「努力睡著才能見到你」

解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　士檢曝關鍵死因：疑心血管問題

小甜甜扮美秀姐學舞不正經　健志氣炸轉頭就走：我不要教惹啦

GAI不給孕妻吃冰...王斯然不理狂吃　講不過愛妻「朝碗裡丟衛生紙」XD

黃鴻升救他一命！鬱症路人淚揭「暖男舉動」...昨小鬼入夢說9字

洋蔥版「紅衣小女孩」超暖！從小被關籠受虐長大成警察：為了跟你們一樣

網紅車禍「下半身癱瘓」　「大號無法控制」崩潰：睡一睡死掉好了

蟹黃醬超下飯！瓶身標示「完全沒加蟹黃」　業者揭原因：合法啊

最美醫師許書華曝「主動脈剝離」症狀： 撕裂性胸痛、背痛像刀割

大變天！下周2波鋒面「更強冷空氣」接力　吳德榮：全台跌破20°C

小鬼驟逝！主動脈剝離5危險族群曝光　「又高又瘦」竟也上榜

台北東區好亮眼！ 　集結藝術家、潮人推出「後藝情共制計畫」

主動脈剝離徵兆「痛到像背後砍一刀」　最易引發5族群曝光

快訊／5縣市突發大雨特報！鋒面接近　入夜對流爆發灌雨彈

遭美國禁止下載！TikTok聲明：為上億用戶帶來快樂　對此深感失望

喀嚓！奈國州議會立法：強暴犯手術閹割　性侵兒童判死

頭獎摃龜！「大樂透加碼」剩81組100萬未開出　9/22續開

國務次卿「自己的新聞自己分享」　釣出張雅琴回應：希望你喜歡

中職／樂天推翁瑋均止5連敗　兄弟派羅傑斯搶勝

2020最新11款男香推薦！首款為男生設計的玫瑰香水　連女生都愛上

快訊／八里男深夜詭異走入淡水河失蹤　警消派員搜救中

孩子生病住院！妻子露微笑…丈夫氣炸「水果刀猛捅」病房裡殺了她

台美日政要出席！李登輝追思禮拜19日登場　會場周邊交管一次看

MANGO最大店落腳台北京站　120坪超好逛，還能拍美照

開寵物攝影機驚見「整顆頭塞滿」　一雙凸眼暗中觀察...她瞬間融化

生活熱門新聞

主動脈剝像背後被砍一刀　5族群易發

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

下周2波鋒面　更強冷空氣跌破20°C

搭高鐵被塞一疊鈔！說加油秒下車

主動脈剝離5危險族群曝　高又瘦竟上榜

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

日本人一餐「滿滿澱粉」仍比台人瘦！

趕在徵用前！7-11開賣2萬盒淡橙橘口罩

小鬼救他一命！鬱症路人淚揭暖舉

網紅車禍癱　「大號無法控制」崩潰

滴妹手搖中部店月薪曝　比工程師多賺9K！

許書華形容主動脈剝離： 撕裂性胸痛像刀割

保全奔月台「電扶梯秒讓道」　她主張左側通行

小鬼IG「2天漲20萬粉」　網爆鼻酸分析

更多熱門

相關新聞

波麗士吃月餅　警政署長陳家欽：人生有五種口味

波麗士吃月餅　警政署長陳家欽：人生有五種口味

中秋節10月1日登場，警政署今年特別客製了5種口味的月餅，於18日分送給署內同仁，「酸、甜、苦、辣、鹹」口味象徵警察工作的各種辛勞。對此，有網友留言回應，「月餅有了新的文化底蘊.厲害」。

騎士被攔下來「紅燈右轉」神展開…警秒道歉

騎士被攔下來「紅燈右轉」神展開…警秒道歉

他倆騎機車講手機...遇交通大執法　遣送出境

他倆騎機車講手機...遇交通大執法　遣送出境

他興沖沖奔超商買3萬點數！店員讓他傻眼變噴笑

他興沖沖奔超商買3萬點數！店員讓他傻眼變噴笑

牧羊犬腳卡鐵籠悲鳴！波麗士「對肉球發功」

牧羊犬腳卡鐵籠悲鳴！波麗士「對肉球發功」

關鍵字：

條子鴿寶瓶文化書訊警察紅衣小女孩紅紅

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

主動脈剝像背後被砍一刀　5族群易發

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

主動脈剝離兇猛！醫：胸口像被撕開

黃鴻升殞落　醫揭青壯年「猝死前6大警訊」

小鬼初判主動脈剝離　法醫採檢驗死因

小鬼主動脈剝離猝逝　醫：此生最痛

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

驚悚畫面曝！直播開門見屍...「滿地屍水」噁臭撲鼻

小鬼好人緣「靈堂湧入哀悼花籃」

更多

最夯影音

更多
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了
小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面