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靈異體質助攻！條子鴿睡覺被拍肩⋯證物室「發亮手機」成破案關鍵

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▲▼警察，警局，警察局，條子，波麗士大人。（圖／記者林育綾攝）

▲條子鴿過去20年，常因為「特殊體質」成為破案助力。（示意圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

靈異體質也能成為破案的助力！曾在警界打滾20年的條子鴿，分享多年前沒有行車記錄器或高科技設備時，常常證物或線索不足，很多次是他的「特殊體質」協助他破案，某次他在警局趴著睡覺，肩膀忽然被「人」拍了一下，醒來後沒看到任何人，但證物室突然掉下一支發亮的手機，沒想到後來成為找到犯人的關鍵。

條子鴿從戰機飛行員變成基層警員，一路上當過鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察、刑事警察，去年因為一則臉書留言「太有故事」，被寶瓶文化出版社總編朱亞君相中，邀約匿名出書《你所說的都將成為呈堂證供》，寫出許多警界甘苦談，也期望有更多人能看見基層的警察故事，更尊重他們。

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他也在日前透露書中沒寫到的故事，由於從小「體質特殊」，常能看到、感應到一般人看不見的靈界人事物，雖難免困擾，但20年來有很多次因為靈異體質而破案的案例。他回憶，有一次在辦公室睡覺，忽然有「人」拍了他的肩膀，他起身一看，並未看到人，卻聽見證物室友物品掉落的聲音。

舊手機可以換錢了！遠傳首度推出舊機估價回收服務(圖／記者洪聖壹攝)

▲舊手機成為破案關鍵，（示意圖／資料照）

他走進證物室一看，是一支當年的舊手機，螢幕發亮，撿起來後，發現是某件殺人案的相關證物，以手機序號去追溯，查到通聯紀錄中還有個人沒偵訊過，後來順利聯繫到該人物。而對方一到，「我什麼都還沒問，那個人就說，他知道人是誰殺的」，也在他的協助下順利破案。

經過盤問才瞭解，由於新聞一直報導相關事件，而這位協助破案的關鍵人士，其實心裡對於死者也耿耿於懷。條子鴿解釋，這位人士由於也認識嫌犯，一般人在這樣的情況下，多少會猶豫出面指認或作證，因為除了要面對嫌疑人，還有面對未來的種種偵查、法庭⋯等，都會有壓力，這也是他之前遲遲未主動出面的原因。

條子鴿後來在長官詢問下，說出在證物室找到「關鍵手機」的情況，也提到當時手機自動發亮，沒想到長官馬上往他的頭巴下去，臭罵他「年紀輕輕的，做人要老實一點！」因為手機翻到背面一看，根本就「沒有電池」。這景象也讓條子鴿當場傻了，他回憶確信，自己確實看到手機發亮，因為「當時在全黑的證物室裡，就是循著手機燈光直接撿起來。」

▲▼資深警察條子鴿新書《你所說的都將成為呈堂證供》（圖／寶瓶文化提供）

▲條子鴿新書《你所說的都將成為呈堂證供》。（圖／寶瓶文化提供）

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