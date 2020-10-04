屏東沿山公路砂石車呼嘯路人怕怕　警抓超重開罰4萬

▲屏東縣內埔警方對一輛超重15噸的砂石車開出4萬元罰單 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏185縣道沿山公路經常有砂石車於學生上學期間快速行駛，威脅交通安全，屏東縣內埔警分局決定在學童上課與鄉親上班的早上6-8時，自辦加強取締砂石車專案，並對一輛超載噸的砂石車開出4萬元罰單，籲請駕駛遵守規定，確保沿山公路上居民與用路人「行」的安全。

內埔警方說，有村長及鄉親反映屏185縣道沿山公路經常有砂石車於學生（鄉親）上學（班）期間快速行駛，讓用路人感受到威脅；而縣議員陸月嬌也在臉書反映上情，希冀警方保障部落居民、學童外出安全。警方因此決定在這段期間加強取締措施，確保民眾行的安全。

警方說，依據道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載貨物超過核定之總重量者，處1萬元罰鍰，超載10公噸以下者，以總超載部分，每1公噸加罰新臺幣1000元；超載逾10公噸至20公噸以下者，以總超載部分，每1公噸加罰新臺幣2000元；超載逾20公噸至30公噸以下者，以總超載部分，每1公噸加罰新臺幣3000元；超載逾30公噸者，以總超載部分，每1公噸加罰新臺幣5000元。警方執勤以來，發現一輛砂石車竟然超載達15公噸（總重50公噸），為此已開出1張4萬元告發單。

交通組長巴龍祥表示，沿山公路縱貫分局所轄的瑪家、泰武及萬巒鄉，因路寬、筆直，車輛行駛該公路上容易車速過快，造成路旁住戶生命、身體的危險。而砂石車體積大，一旦失控、失速將造成重大事故。警方將擇多處路段，自辦取締專案，配合使用活動地磅及測速槍提高取締效能，嚇阻砂石車等少數大車駕駛心存僥倖的違規行為。



分局長蔡耀順表示，大型車輛倘若發生事故易釀嚴重傷亡，警方除嚴正執法取締外，亦將與砂石車業者召開相關會議，提出管制措施，俾使業者遵守規定。以確保民眾交通安全。

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