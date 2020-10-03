載孕妻和老母「假換真」偷金飾　足跡跨中南部...多家銀樓中招

▲屏東縣潮州警方循線逮獲涉嫌行竊銀行金子的王婦母子到案，訊後送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

籍設台中市的楊姓男子，利用中秋連假，駕駛自小客車載著母親及懷有身孕的太太，南下屏東縣潮州鎮一家銀樓，由其母以假金飾偷換真金飾方式行竊，潮州警方根監視系統，以車追人，3小時內在高雄市將他們逮獲，發現3人尿液均呈現安毒反應，訊後分別依竊盜、毒品危害防制條例送辦。

▲起出毒品及吸食工具。

據悉，10月1日19時20分許，潮州警方接獲銀樓老闆報案稱，遭一名年約50歲佯裝購買金飾，並以身上錢不足要回車上取款機會，赻機以假金飾偷換真金飾得逞，損失約7300元。

警方獲報立即刻成立專案小組，調閱監視器，發現歹徒駕駛一輛出租的白色自小客車，查出車主是籍設台中市的20歲王姓男子，懷疑他及其母49歲的楊姓婦人涉案，循車追人方式，查出他們投宿高雄市一家汽車旅館，趕往兩人逮獲，起出安非他命2包、吸食器2組與現金200元，連同在場懷有身孕的21歲王妻一併帶回調查。

王嫌表示，偷來的金戒指1只，已變賣現金6100元，消費後僅剩200元；由於由於3人均有毒品前科，經同意採取尿液檢驗，均呈現安非他命陽性反應。

據了解，楊婦與兒子因染有毒品惡習又無正當職業，為購買毒品解癮，遂以自備的仿金飾，找尋各地銀樓以偷天換日方式行竊金飾。兩人於上個月才遭台中市警局查獲移送，卻不知悔改，連日來以相同手法持續犯案，地點遍及台中以南至屏東縣轄區，計多家銀樓受害，訊後依法分別送辦，並擴大偵辦。鎮

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