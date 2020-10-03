陸將修傳染病防治法　新冠病毒採甲類預防、設方艙醫院入法





▲北京6月時曾爆發第二波疫情。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨新冠肺炎疫情恐常態化，大陸國家衛健委2日發布《中華人民共和國傳染病防治法》（修訂草案徵求意見稿），正式對外徵求意見。根據通知內容，除已將新冠肺炎疫情納入乙類傳染病，還提出對新冠肺炎，採取甲類傳染病的預防、控制措施，並擬將建設方艙醫院等成功做法，上升為法律規定。

據了解，《中華人民共和國傳染病防治法》規定管理的傳染病分甲類、乙類、丙類三類。而新型冠狀病毒感染的肺炎在今年1月20日，由大陸國務院副總理孫春蘭宣布，納入乙類傳染病。

▲香港版方艙醫院。（圖／路透社）

按照大陸衛健委徵求意見稿劃分，甲類傳染病是指對人體健康和生命安全危害特別嚴重，可能造成重大經濟損失和社會影響，需要採取強制管理、強制隔離治療、強制衛生檢疫，控制疫情蔓延的傳染病，包括鼠疫、霍亂。

乙類傳染病是指對人體健康和生命安全危害嚴重，可能造成較大經濟損失和社會影響，需要採取嚴格管理，落實各項防控措施，降低發病率、減少危害的傳染病，包括傳染性非典型肺炎（SARS）、人感染H7N9禽流感、新型冠狀病毒肺炎等27種傳染病。

徵求意見稿第四條提出，對乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和新型冠狀病毒肺炎，「採取本法所稱甲類傳染病的預防、控制措施。」

大陸國家衛健委指出，將健全傳染病救治網絡建設。構建平戰結合的綜合救治體系，將建設方艙醫院等成功做法上升為法律規定，發揮中醫藥在傳染病治療中的作用；另一方面，加大對隱瞞病情者、不接受或不配合政府防控決定者的違法行為處罰力度，強化傳染病疫情監測、預警和報告制度等。

該意見稿反饋截止時間為10月15日，而後大陸官方將以此為依據，推動傳染病防治法修正草案。

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