　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸將修傳染病防治法　新冠病毒採甲類預防、設方艙醫院入法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

▲北京6月時曾爆發第二波疫情。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨新冠肺炎疫情恐常態化，大陸國家衛健委2日發布《中華人民共和國傳染病防治法》（修訂草案徵求意見稿），正式對外徵求意見。根據通知內容，除已將新冠肺炎疫情納入乙類傳染病，還提出對新冠肺炎，採取甲類傳染病的預防、控制措施，並擬將建設方艙醫院等成功做法，上升為法律規定。

據了解，《中華人民共和國傳染病防治法》規定管理的傳染病分甲類、乙類、丙類三類。而新型冠狀病毒感染的肺炎在今年1月20日，由大陸國務院副總理孫春蘭宣布，納入乙類傳染病。

▲▼港版方艙醫院,亞博館,香港。（圖／路透社）

▲香港版方艙醫院。（圖／路透社）

按照大陸衛健委徵求意見稿劃分，甲類傳染病是指對人體健康和生命安全危害特別嚴重，可能造成重大經濟損失和社會影響，需要採取強制管理、強制隔離治療、強制衛生檢疫，控制疫情蔓延的傳染病，包括鼠疫、霍亂。

乙類傳染病是指對人體健康和生命安全危害嚴重，可能造成較大經濟損失和社會影響，需要採取嚴格管理，落實各項防控措施，降低發病率、減少危害的傳染病，包括傳染性非典型肺炎（SARS）、人感染H7N9禽流感、新型冠狀病毒肺炎等27種傳染病。

徵求意見稿第四條提出，對乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和新型冠狀病毒肺炎，「採取本法所稱甲類傳染病的預防、控制措施。」

大陸國家衛健委指出，將健全傳染病救治網絡建設。構建平戰結合的綜合救治體系，將建設方艙醫院等成功做法上升為法律規定，發揮中醫藥在傳染病治療中的作用；另一方面，加大對隱瞞病情者、不接受或不配合政府防控決定者的違法行為處罰力度，強化傳染病疫情監測、預警和報告制度等。

該意見稿反饋截止時間為10月15日，而後大陸官方將以此為依據，推動傳染病防治法修正草案。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
資深女星中秋夜病逝！3日內下葬回教公墓
快訊／川普確診住院　習近平有動作了
金曲／女星中空「裸到骨盆」一片肉色！辣到翻...螞蟻腰被看光
快訊／林智勝好不容易先發　左腳踝90度大翻船...痛苦倒地
金曲／鄧紫棋遠距參加！戰服曝光…正對鏡頭開腿自拍激美
金曲／長髮美人「真實身分是男歌手」　口袋掏出神奇寶貝卡萌翻
金曲／女星「上下全開狂晃半球」　正面高衩裙飛起來羞爆
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸將修傳染病防治法　新冠病毒採甲類預防、設方艙醫院入法

沒等檢測結果就離開　貨車司機開到半路接電話：整車鮪魚陽性

反制日本改名　陸推「釣魚島數位博物館」：認識中國固有領土

為賺504元！男大生熱氣球「高空直線墜落」當場死亡　公司稱他忘鬆手

中國外交部：多位公民被騙往緬北　遭綁架、強迫賣淫

胡錫進：同情川普　美國把疫情甩鍋中國「很low」

綠爆！破門抓姦「半裸兒也在場」　護小王還斥父：再打我媽試看看

秋冬疫情恐再爆發？　陸專家點名防疫「重災區」

男深夜報警「狗太兇」被欺負　警察到場一查當場逮捕！

陸公布傳染病防治法修訂草案　增列「李文亮條款」

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

停「養生會館停車場」民眾拒付費 駕駛倒車衝撞＋乘客拆欄杆落跑

川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

妻獨守50元便當店照顧癱瘓夫　開業28年從未漲價：錢夠用就好

宜蘭男酒駕「撞雙載母子」肇逃！ 他目睹媽媽被輾...正義哥狂追逮人

陳立農立定跳遠277cm！根本人間彈簧　心疼「早熟女孩」哭了：希望她長大得慢點

陸將修傳染病防治法　新冠病毒採甲類預防、設方艙醫院入法

沒等檢測結果就離開　貨車司機開到半路接電話：整車鮪魚陽性

反制日本改名　陸推「釣魚島數位博物館」：認識中國固有領土

為賺504元！男大生熱氣球「高空直線墜落」當場死亡　公司稱他忘鬆手

中國外交部：多位公民被騙往緬北　遭綁架、強迫賣淫

胡錫進：同情川普　美國把疫情甩鍋中國「很low」

綠爆！破門抓姦「半裸兒也在場」　護小王還斥父：再打我媽試看看

秋冬疫情恐再爆發？　陸專家點名防疫「重災區」

男深夜報警「狗太兇」被欺負　警察到場一查當場逮捕！

陸公布傳染病防治法修訂草案　增列「李文亮條款」

嫂遺囑「你們夫夫收養我的小孩」同志導演答應了！幸運結局曝光

金曲・紅毯／茄子蛋「褲子交換穿」！不當「浪子」改走帥氣路線

川普確診！他預言台股變盤　台積電「跌到這價位」：賣妻房all in

金曲獎／ØZI黑指甲個性登紅毯！　茄子蛋入圍4項「幸運物」刺上身

金曲獎／9m88「水桶橘」登紅毯　羞爆貼身幸運物：本來想帶香蕉

王一博挑戰「地板動作」跳完表情僵掉…紛絲心疼揪原因：他不舒服

烤肥肉、雞皮「戴奧辛更高」！怕吃毒「補救辦法」曝...菜要比肉多2倍

金曲獎／張懸產後1年罕見放閃！　紅毯甜牽導演老公

日職／再度敲安建功　陽岱鋼：保持狀態

中職／林智勝跑壘扭傷擔架退場　5局兄弟0比0富邦

大陸熱門新聞

交往1個月懷孕閃婚！　21歲妹「嫁妝沒買BMW」遭趕出門心碎

才培訓1個小時　打工男熱氣球「高空直直墜落」當場死亡

男返鄉塞車一夜還在原地！轉頭見隔壁橋上釣魚

大學生熱氣球跌落　墜亡影片曝光

中秋節不發月餅！企業砸21億送4116員工汽車

廣場舞太吵　居民播大悲咒+撕裂神曲反擊

他破門抓姦　半裸兒、小王都在場

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

華為換將胡厚崑上位　海思國際攬才

影／ 機務遭「0煞車輾過」慘死　驚悚畫面曝

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

中國外交部：希望川普夫婦早日康復！

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

陸學生排中國地圖　從台灣延伸到南海

更多熱門

相關新聞

莊人祥：秋冬院內感染是「最壞預測」

莊人祥：秋冬院內感染是「最壞預測」

台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民預測，秋冬疫情一定會爆發，且如果發生院內感染，一次可能就是10幾個病例。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，秋冬新冠疫情的確有可能捲土重來，院內感染是「最壞預測」，但如果戴好口罩，並遵守社交距離，就算有一隻病毒不小心進到社區或醫院，還是可以杜絕傳播。

馬照跑舞照跳！川普病死　美憲法規定他們可掌權

馬照跑舞照跳！川普病死　美憲法規定他們可掌權

女歌手認下咒⋯川普月圓之日確診

女歌手認下咒⋯川普月圓之日確診

川普旋風式確診入院　醫：不合理

川普旋風式確診入院　醫：不合理

川普入住總統病房　豪華內裝曝光

川普入住總統病房　豪華內裝曝光

關鍵字：

新冠肺炎疫情傳染病衛健委大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

謝霆鋒稱呼楊丞琳嫂子！李榮浩糾正…下句話被推爆

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

新莊+9凌虐工人大叔！凌虐4hrs錄影讓網怒了

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

14歲妹得糖尿病…媽崩潰喊：是我害的！「超致病菜單」營養師看傻

即／川普傳呼吸困難！入院第一晚情況嚴重

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

特斯拉九份「堵出入口」　網怒：沒水準

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

1打3放棄掙扎！狗保母閉眼裝睡

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

雙B太氾濫！他求裝闊上路會被禮讓

更多

最夯影音

更多
太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！
帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面