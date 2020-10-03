莊人祥：秋冬爆發院內感染是「最壞預測」　重申戴口罩重要性

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民預測，秋冬疫情一定會爆發，且如果發生院內感染，一次可能就是10幾個病例。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，秋冬新冠疫情的確有可能捲土重來，院內感染是「最壞預測」，但如果戴好口罩，並遵守社交距離，就算有一隻病毒不小心進到社區或醫院，還是可以杜絕傳播。

我國截至目前累計94,067例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中517例確診，分別為425例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、484人解除隔離、26人住院隔離中。

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對於黃立民提出的「最壞預測」，莊人祥表示，新冠病毒十分難纏，目前指揮中心仍以邊境風險嚴管為主，對於每個入境者都要居家檢疫14天，如果這塊能守好，應該沒有問題。

莊人祥繼續解釋，新冠病毒的特性是在發病前2天就具傳染力，且發病前後傳染風險最高，但過了7~10日就幾乎不具傳染力，不過為了安全起見，還是要求在居家檢疫14天期滿後，再加上7天自主健康管理，期間要戴口罩，避免搭乘交通工具，以免在潛伏期較長的病毒，在檢疫期滿才發病。

最後，莊人祥重申，驗出病毒陽性不代表具傳染力，但要預防秋冬疫情爆發，還是要先做好防疫新生活，也就是遵守社交距離、戴口罩。尤其在新冠肺炎疫情爆發後，口罩已成國人的基本防護，若民眾口罩服從度高，就算有一隻病毒不小心進到醫院或社區，還是可以杜絕傳播。