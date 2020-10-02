母胎單身21年男陸生涉性侵！女大生破處驗傷單提告　裁定限制出境

▲男陸生被女大學生指控涉嫌性侵。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化某大學1名女大生今年1月間指控1名母胎單身21年男陸生對她「性侵」，但陸生認為是女大生主動邀他到租屋處過夜，2人也是在你情我願下關燈愛愛1小時，但女生隔天到醫院驗傷破處、報警提告，上個月男大生被彰化地院依涉妨害性自主，裁定限制出境、出海8個月。

男方不服再向台中高分院提抗告，還提出與女方的對話錄音等資料，依據抗告書內容指出，男方是短期來台學習預定一個學期的學生，原來應該已經回大陸學校繼續學業，如今卻因遭到女方將合意性交，冤抑成被告涉妨害性自主，必須滯留台灣，如今也無法在台上課也無法回大陸，如果有限制必要，請求撤銷原裁定或縮短限制為3個月。

抗告書內容還提及，男女雙方在校園內牽手、車站也有擁抱，男女雙方身高都是167公分，男學生身材瘦弱文質彬彬，對女生百依百順，不可能發生強制性交等言，事發當天女學生在公開社群提及男學生在她租屋處對話，「他霸佔我的床叫我讀書」等等，做愛時男生有戴套女生沒有發生掙扎。

抗告書內容指出，學校也有為此召開性平教育委員會認定該名陸生並無性侵，與轉學女學生在進行性行為時，或是後來的相處，似乎皆未受到任何脅迫或恐嚇。即使1月9日報警處理後，雙方仍有往來，仍談及日後嫁娶等等。

台中高分院認為，男學生因妨害性自主案件，前於偵查中經檢察官訊問後，認其涉犯刑法第221 條妨害性自主罪，犯罪嫌疑重大，所犯法定刑為3 年以上10年以下有期徒刑之罪；又抗告人否認本案犯行，尚待審理調查，倘抗告人出境後未再返回接受審判或執行，亦嚴重損害國家追訴犯罪之公共利益，裁定抗告人自9 月10日起延長限制出境、出海8月，經核於法並無不合，其抗告為無理由，應予駁回。

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