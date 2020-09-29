快訊／中秋月圓不能團圓！立委蘇震清羈押抗告案遭駁回

▲民進黨立委蘇震清不服羈押，提抗告遭駁回。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

立委集體收賄案持續發燒，檢方偵查起訴全案後，法院裁准對立委蘇震清、廖國棟、陳超明及2名助理等5人羈押。其中廖國棟、陳超明不服羈押提出抗告，先前已遭高院駁回。至於蘇震清也不服羈押提出抗告，高院於29日作出裁定，駁回抗告，蘇震清確定羈押3個月，中秋節無法與家人團圓。

檢調單位5年多來進行監聽、跟監，查出前太流負責人李恆隆為了爭奪SOGO百貨經營權，長期行賄蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等現任、前任立委，並請託立委利用職權質詢、參加公聽會等方式，施壓修法或變更相關公司增資登記。檢方於7月31日發動大規模搜索約談，並將蘇震清等多人聲請羈押獲准，全案速偵速結，檢方於9月21日提起公訴。

檢方起訴後由台北地方法院接續審理，北院隨即召開接押庭，其中蘇震清否認犯罪，他指稱自己在國外並無財產，還說自己有心肌梗塞，羈押期間曾發作過還被戒護就醫，更說學生時代「聯考英文0分」，在國外根本無法生活，不會逃亡，請求法院交保。

台北地院最後認定蘇震清等人涉犯最輕本刑五年以上的貪污重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯證人之虞，有羈押必要，因此裁准5人羈押並禁止通信接見。蘇震清不服羈押，具狀提出抗告，但高院審理後，認為他所涉收賄案情確實屬貪污重罪，且有共犯證人仍未到案，案情有晦暗不明的危險，有羈押之必要，因此駁回他的抗告，蘇震清確定需羈押3個月，即將到來的中秋節無法回家團圓。此外，本案中另外2名涉案立委廖國棟、陳超明，先前提出的抗告也都遭到駁回，也是確定必須羈押。