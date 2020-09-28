快訊／確定羈押3個月！立委廖國棟、陳超明不服羈押抗告遭駁回

▲立委集體收賄案，蘇震清、陳超明、廖國棟等3人遭法院裁准羈押，其中陳廖2人抗告遭駁回，蘇的抗告案仍審理中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

立委集體收賄案持續發燒，檢方偵查起訴全案後，法院裁准對立委蘇震清、廖國棟、陳超明及2名助理等5人羈押。其中廖國棟與陳超明不服，提出抗告。高等法院25日晚間收案後，迅速完成分案。承審的合議庭法官於28日作出裁定，駁回2人抗告，廖、陳等5人確定要羈押3個月。

台北地檢署指揮調查局北機站歷經5年多的監聽、行動跟監，查出前太流負責人李恆隆涉嫌為了爭奪SOGO百貨經營權，長期和事業夥伴、統領富二代翁華利，透過白手套行賄蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等現、前任立委，請託立委利用職權質詢、參加公聽會等方式，施壓修法或變更相關公司增資登記。檢方於7月31日發動大規模搜索約談，並將蘇震清等多人聲請羈押獲准，全案速偵速結，檢方於9月21日提起公訴。

檢方起訴後由台北地方法院接續審理，北院隨即召開接押庭，其中陳超明庭上說「我人格很高尚、仁慈，絕對不會逃亡、串證」、「選個立委辛辛苦苦，我幹嘛逃？現在又有武漢肺炎，我要逃去哪裡？」、「把我虐待，我都被關傻了，連立法院開議了都不知道」至於廖國棟則說自己是醫生，看到原住民過去被迫害後才挺身而出，全力幫原住民，其他事情都沒有碰觸；但遭到羈押後，他無法繼續為原住民努力，希望法官能體會了解原住民的弱勢命運；另外廖也說自己有心律不整、糖尿病的問題，願意具保500萬元。

北院最後認定廖、陳2人與蘇震清以及2名助理，5人均因涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯證人之虞，有羈押必要，因此裁准5人羈押並禁止通信接見。其中廖、陳2人不服，提出抗告。高院收案後，認為2人確實涉犯重罪且犯罪嫌疑重大，再加上本案仍未完全釐清，2人有勾串之虞、有羈押必要，因此駁回2人抗告。2人確定羈押3個月。