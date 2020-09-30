涉入立委集體收賄案　2立委辦公室主任羈押抗告遭駁回

▲立委蘇震清辦公室主任余學洋，抗告案遭駁回。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

立委集體收賄案持續發燒，檢方偵查起訴全案後，法院裁准對立委蘇震清、廖國棟、陳超明及2名助理等5人羈押，5人均提出抗告。其中3名立委的抗告均已遭高等法院駁回，另外2名助理余學洋、梁文一的抗告案，高等法院審理後，30日駁回抗告，2人也必須羈押3個月。

檢調單位5年多來進行監聽、跟監，查出前太流負責人李恆隆為了爭奪SOGO百貨經營權，長期行賄蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等現任、前任立委，並請託立委利用職權質詢、參加公聽會等方式，施壓修法或變更相關公司增資登記。檢方於7月31日發動大規模搜索約談，並將蘇震清等多人聲請羈押獲准，全案速偵速結，檢方於9月21日提起公訴。

案件進入台北地院後，北院隨即召開接押庭，最後決定將蘇震清、廖國棟、陳超明3名立委，以及蘇震清辦公室主任余學洋、陳超明辦公室主任梁文一2名助理，共計5人羈押禁見。5人均不服，提出抗告。

抗告案由高等法院審理，高院審理後，先前已經陸續裁定駁回蘇震清、廖國棟、陳超明3名立委的抗告。另外2名助理的抗告案，高院審理後，認為2人均涉犯最輕本刑五年以上的貪污重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯證人之虞，仍有羈押必要，否則將使案情出現晦暗不明的危險。高院最後也駁回2人的抗告，總計本案5名在押被告，都要先被羈押3個月確定。

▼立委陳超明辦公室主任梁文一抗告案遭駁回。（圖／記者游宗樺攝）