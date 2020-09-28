涉收賄立委廖國棟前助理也詐財！誆醫師300萬騙可當院長

▲涉嫌收賄的立委廖國棟，他的前助理也捲入詐欺取財案件。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

捲入立委集體收賄案件的國民黨立委廖國棟，目前仍被羈押中。但他的前助理洪天盛、林雨平夫婦，打著立委助理的名號，向郭姓醫師謊稱可以協助他選上衛福部屬下醫院院長的職務，但需收取活動費300萬元。醫師付款後卻沒能當上院長，林女氣得一狀告上法院。一審將林女判刑6月、得易科罰金，但上訴二審後，加重改判10月定讞，林女須入獄服刑。

據了解，洪天盛曾是廖國棟辦公室主任，但因廖國棟發現他在外有許多不良事蹟，2016年選上立委後，就請他離職；至於洪天盛的妻子林雨平，並非廖國棟辦公室人員。

判決指出，前衛福部台南醫院的郭姓醫師2014年8月間有意角逐衛生福利部旗山醫院、新營醫院、嘉義醫院等醫院之院長職位。他透過蔡姓女友人找上林女，林女當時為廖國棟的親戚兼助理，丈夫洪天盛還是廖國棟宜蘭聯絡處的執行長。2女相約台北市喜來登大飯店見面，林女宣稱可以協助，但須活動費用200萬元，事不成還可以退錢，隨後還拿出「立法委員廖國棟國會研究室主任」的名片，醫師依約交付200萬；林女4個月後又追加100萬元，總計索討300萬元。

不過2015年2月間公布院長名單，郭姓醫師完全槓龜，他向林女索討300萬活動費用，林女卻只歸還70萬元。醫師不滿，提出民刑事訴訟，刑事部分，檢方偵查期間，洪天盛一肩扛起，檢方依照「詐欺取財」罪嫌，將2夫婦均提起公訴。

法院審理時，林女否認詐欺，辯稱是郭姓醫師主動找自己，要求協助，蔡女還說有活動費用，讓她能去找人讓郭男能按照規矩考試，但是郭男條件一直不符合，所以才沒能當上院長；至於洪天盛則改口，說自己從未參與此事，也沒見過郭姓醫師，是因為偵查期間妻子的身體不佳，精神瀕臨崩潰，所以居於夫妻情義，才一肩承擔。一審法院認定林女單獨犯案，將她判刑6月，得易科罰金；洪天盛則判決無罪。

案經上訴，高院二審仍認定林女詐欺取財，考量她受人之託，卻趁機詐欺財物，又未與被害人達成和解、調解或取得諒解，並未賠償，因此加重改判10月，林女必須入獄服刑；洪男仍獲判無罪，全案定讞。此外，醫師也提出附帶民事訴訟，一審判決林女須賠償230萬元，目前上訴二審審理中。