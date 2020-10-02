中秋吃柚子配藥超毒！醫師化身「阿好嬸」…驚現過期10年血壓藥

▲醫師演出短劇提醒柚子配藥超毒。（圖／彰化宏仁醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中秋連假除了吃烤肉，免不了要吃應景的柚子，不過國人高血壓盛行率高，員林宏仁醫院醫護人員憂心慢性病患忘記用藥安全，把過期10年的降血壓、降血脂等藥物和柚子混著吃，反而造成身體不適，首次化身演員演出短劇「阿好嬸看診」，用活潑的方式擺脫枯燥的宣導，也希望病患能印象深刻記得用藥安全。

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為加強提醒民眾，曹世達與門診護理長董雅玲首次化身演員，與行政人員一起演出宣導短劇「阿好嬸看診」，劇中主角阿好嬸由院內員工林立偉男扮女裝，不僅混用降高血壓、降血脂藥物與柚子，甚至連過期10年的藥都拿出來混吃，在診間面對醫師時卻不敢說實話，最後被孫女戳破，讓人印象深刻。

員林宏仁醫院家醫科醫師曹世達說，柚子與葡萄柚都富含「呋喃香豆素」成分，該成分會抑制小腸及肝臟的代謝酵素，但許多藥物要透過該酵素代謝，因此恐造成藥物不良作用。此外，柚子的維生素C、膳食纖維豐富，一般人適當食用，大吃烤肉之際，可以幫助消化，但柚子也富含鉀離子，腎臟病患者尤其要避免，否則會讓腎臟負擔過大。

不過曹世達也指出，雖然吃葡萄柚、柚子不要配藥對民眾好像是常識，但過去就曾遇過病患在年節熱絡氣氛下，一時就忘了，造成低血壓差點暈倒緊急求診，也有長者因為家裡柚子太多，也一天一顆，就忘了長期服用慢性藥，身體不適急性腎衰竭就醫。

衛福部前年公布的「國民營養健康狀況變遷調查」，18歲以上國人高血壓盛行率超過25%，40歲以上的盛行率超過37%。曹世達說，國人幾乎每三至四位成年人就有一位高血壓，治療過程不只靠醫生，病人對於服用藥物的安全更要注重，才能建立良好醫病關係，讓療效發揮。

曹世達提醒，不只柚子，包括葡萄柚汁，最好都不要與降高血壓、降血脂藥物混用，否則可能造成血壓過低，藥效太重導致身體無法負荷，而類似觀念在年節熱絡氣氛很容易忘記，所以才透過生活化戲劇來提醒，用藥有任何問題也應向藥師、醫師再次詢問確認。

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