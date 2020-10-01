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台灣文旦就是猛！專家利用「柚花、果皮」創新研發3款手釀啤酒

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▲▼專家用文旦花、果肉一口氣研發3款文旦啤酒。（圖／花蓮區農業改良場提供）

▲花蓮農改場利用文旦花、果肉研發3款啤酒。（圖／花蓮區農業改良場提供，下同）

記者許展溢／台北報導

中秋來了，不少人都會在此時品嚐文旦柚，花蓮區農業改良場運用文旦果肉、果皮及柚花，開發出20餘種文旦加工產品，讓文旦除了鮮食之外，還能輕鬆入菜、做成麵包西點、冰品、飲料、茶包等，其中最特別的是連啤酒也喝得到文旦的多重滋味。

花蓮場表示，文旦是花蓮宜蘭地區重要的經濟果樹，生產面積合計達1243公頃，佔全國生產面積近3成，是我國重要的文旦產地之一，前年底成立農產加值打樣中心後，即著手開發各式文旦加工產品，如文旦果醬、柚皮糖、精油、清潔劑等。為進一步提升花蓮宜蘭地區文旦產業，並加強大果利用開發，進行文旦除花試驗、開發柚花系列加工產品。

▲▼專家用文旦花、果肉一口氣研發3款文旦啤酒。（圖／花蓮區農業改良場提供）

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▲▼花蓮場試了無數次，今年研發出「柚花乃香、柚見白露、阿柚皮啤」3款啤酒。

▲▼專家用文旦花、果肉一口氣研發3款文旦啤酒。（圖／花蓮區農業改良場提供）

花蓮場表示，20年生以上的老欉文旦，果實小、果肉細緻多汁，鮮食品質佳，是消費者競相選購的目標，而新植文旦，特別是樹齡10年以下的文旦果樹，大果的比例高達3-4成，但是大果較不受消費市場青睞，因此進行除花試驗，將柚花應用於加工，為新欉文旦開創新出路。試驗以人工摘採方式除花，結果顯示平均每小時可採收柚花1.47公斤，每分地共可採收柚花54.4公斤，採下來的柚花可作為加工利用，銷售柚花金額可達10882元。

花蓮場據此進一步評估比較新欉文旦的3種產品利用方式：鮮食用果實、加工用果實、加工用柚花及果實，經濟效益以加工用柚花及果實最高，每分地可達13,200元。為推動新欉文旦加工利用，花蓮區農改場不斷研發推出各式加工產品，包括最近才推出的3款文旦啤酒、柚子鹽、柚子沾醬、滋味柚子醬等等共20餘款產品，還找回了文旦白囊古早味料理。

▲▼專家用文旦花、果肉一口氣研發3款文旦啤酒。（圖／花蓮區農業改良場提供）

▲▼花蓮區農業改良場運用文旦果肉、果皮及柚花，開發出20餘種文旦加工產品。

▲▼專家用文旦花、果肉一口氣研發3款文旦啤酒。（圖／花蓮區農業改良場提供）

花蓮場提到去年再接再厲，開發柚花萃取液製備技術，與禾餘麥酒公司合作推出柚花氣泡飲，不含酒精，喝起來暢快依舊。今年更一口氣研發出3款文旦啤酒「柚花乃香、柚見白露、阿柚皮啤」，分別利用文旦花、果肉、柚皮製作而成。花蓮場研發出製備果肉、柚花、柚皮等材料的技術，在花蓮縣鳳林鎮讚炭工房老師劉得劭協助下製作啤酒，試了無數次，終於釀出泡沫細緻、濃厚有深度又各具風味的3款文旦啤酒。

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