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川普美女幕僚確診染疫！　曾一起搭「空軍一號」赴競選集會

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▲▼ 美國總統川普最信任的白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）2月27日赴眾議院就通俄案作證，隔天就閃電請辭。（圖／路透）

▲ 希克斯（Hope Hicks）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎仍在全球蔓延，彭博社今（2）日指出，美國總統川普的助手「小希」希克斯（Hope Hicks），新冠病毒檢測結果呈陽性。

報導稱，今年31歲的希克斯是川普最親密的幕僚之一，曾出任白宮聯絡室主任，近期多次與川普出入各種場合，包括參加9月30日的總統辯論，以及共同搭乘空軍一號，前往明尼蘇達州的競選集會。

不過，知情人士透露，沒有跡象表明川普感染新冠病毒。

▲▼28歲川普團隊美女成員希克斯(Hope Hicks)將暫時代理白宮聯絡室主任。（圖／達志影像／美聯社）

▲希克斯是川普最親密的幕僚之一。（圖／達志影像／美聯社）

實際上，白宮9月13日就傳出多名內部人員確診，不僅白宮新聞秘書麥肯納尼（Kayleigh McEnany）在消息傳出後，拒絕透露明確細節，幕僚長米道斯（mark meadows）也閉口不談任何健康因素相關的問題。

只有川普剛在白宮簽署《以阿和平協議》後，於記者會上接受公開表示，確診的人員「只有一名」，且與他沒有接觸。報導指出，希克斯是川普團隊中，最新一位感染新冠病毒的人員。

美國約翰霍普金斯大學疫情地圖顯示，截至台灣時間2日上午7時，全球至少101萬6970人死於新冠肺炎，至少3413萬6078人染疫。其中，美國累計染疫人數超過720萬人，造成20.7萬人死亡，疫情相當嚴重。

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