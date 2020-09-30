退將高喊「我是中國人、國軍戰力0」　蘇貞昌大嘆：可惜

記者陳家祥／台北報導

前陸軍總司令陳廷寵昨高喊「我們是中國人」，同時批評現今國軍戰力等於0。對此，行政院長蘇貞昌30日表示，「作為一個國軍老資格前輩，這樣子講我是覺得比較意外、可惜」，台灣2300萬人現在同舟一命，如果有任何外敵來侵，大家應該都傾全力，平常也應該團結一心，「用不著去減自己的志氣、長他人的威風」。

▲蘇貞昌高公局視察。（圖／記者宋良義攝）

陸軍軍官學校校友總會昨舉辦「陸軍軍官學校在台復校70周年慶祝大會」，前陸軍總司令陳廷寵在致詞時高喊「我是中國人，是驕傲的象徵」，引發爭議。他表示，今天的台灣社會由於領導人的無知無智，歪曲歷史指鹿為馬，「我是中國人，是驕傲的象徵，悲哀的是中華民族仍有不少敗類，不顧祖宗的榮耀，要做美日的走狗」。

對於前陸軍司令陳廷寵自稱驕傲中國人，還批評國軍戰力等於0，蘇貞昌表示，「作為一個國軍老資格前輩，這樣子講我是覺得比較意外、可惜」，台灣2300萬人現在都是同舟一命，就向我們在對抗新冠肺炎疫情一樣，如果有任何外敵來侵，大家都應該傾全力，平常也應該團結一心，「用不著去減自己的志氣、長他人的威風」。

立委王定宇也發文反擊陳廷寵，指「認同中共才會讓台灣戰力歸零」，而且糾正陳廷寵的錯誤訊息，直指「役男役期變成4個月，不用扯到陳水扁，是馬英九定案執行的」，他也嘲諷地說，「被中共統戰、認同錯亂、黨國不分的退將，對年輕世代的軍人影響力降低，這才是中華民國台灣戰力的萬幸啊！」