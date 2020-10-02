川普熱愛速食！　自爆不禿頭秘訣全因「愛吃麥當勞薯條」

▲美國總統川普。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

禿頭是許多男性年齡漸增後的困擾之一，但美國總統川普日前在推特上表示自己沒有禿頭，是因為他愛吃麥當勞薯條，讓許多人相當好奇麥當勞薯條真的能治禿頭嗎？

2018年時，前美國總統小布希（George W.Bush）的新聞秘書佛萊謝（Ari Fleischer）曾在推特分享一篇日本科學家的研究報導，指麥當勞的薯條中添加的某種化學物質可能對治療禿頭有效，但佛萊謝對此回應「沒用」。

▲曾有日本研究指出，麥當勞薯條添加的某種化學物質可能對治療禿頭有效。（圖／翻攝自推特）

沒想到川普於當地時間9月30日轉發佛萊謝的推特，並回應「難怪我沒有禿頭」，間接表示自己沒有禿頭，都是麥當勞薯條的功勞。

其實川普非常喜歡吃速食，尤其是麥當勞，他還曾於2019年1月在白宮宴請大學美式足球全國冠軍隊伍克勒姆森大學老虎隊（Clemson Tigers）整桌速食，餐點包括麥當勞及溫蒂漢堡。美國作家沃爾夫（Michael Wolff）在2018年出版的著作《烈焰與怒火》（Fire and Fury）中提到，川普喜歡吃速食是因為害怕中毒，而素食都是事前準備好的，比較安全。

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