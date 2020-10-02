2020年國際慈濟人醫年會 25國齊精進雲端相會

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

台灣東部皎潔的明月下，259位來自台灣各地慈濟人醫會的醫護人員，聆聽各種醫療與生活及修行的分享。

花蓮中秋清涼的夜色中，25國來自世界四大洲，超過2千位慈濟全球人醫會的醫護人員透過雲端課程，與花蓮同步精進。

2020年國際慈濟人醫年會在10月1日到3日舉行，今年的主題是防疫、地球與心靈，因為新冠病毒疫情，各國人醫會成員持續在防疫工作投入，透過科技直播，課堂翻譯成英語、西班牙語、印尼語、緬甸語、越南語，25國、超過2千人線上教學相長，所有人也祝福疫情快過，相約明年過中秋，齊聚一堂交流。

國際慈濟人醫會(Tzu Chi International Medical Association，簡稱TIMA)義診足跡行遍57個國家地區，這群醫療專業人員相約每年中秋團聚花蓮，今年因為新冠疫情關係，海外成員無法到台灣，甚至有更多還在防疫第一線。今年中秋節，國際慈濟人醫會成員線上雲端交流，用視訊分享他們在自己的國家如何進行防疫工作、物資調度、心靈關懷。

10月2日上午正式開營，在花蓮靜思堂有2百多位台灣人醫會成員，他們和各國人醫會透過連線呈現《慈悲三昧水懺》偈誦，一起向天懺悔，向地感恩。國際慈濟人醫會全球總召集人林俊龍表示，往年大家都回到花蓮，今年因為疫情關係，我們透過視訊，參與人數更多，在課程精心策畫下，相信大家都收穫滿滿。希望明年大家能夠回到花蓮，敘述這一年來在疫情下種種因緣所做的一切。今年活動主題是防疫、地球與心靈，我們要在這方面一起做好努力。

營隊邀請專業人士授課，中央研究院院士賴明詔帶領大家「認識新冠病毒」，大小創意姚仁祿以TED短講「超大、超小又超快，怎麼辦？」暢談面對這小而凶悍的病毒，人類應該用什麼樣的態度來面對與處理；《科學人》雜誌總編輯李家維、慈濟醫療法人廖威博顧問也將就他們的專業領域分享。慈濟慈善、醫療、教育志業執行長，以及台中慈濟醫院簡守信院長等人也將結合志工上台分享：這一年來，慈濟在防疫的工作。

因疫情關係，在花蓮舉行的2020年國際慈濟人醫年會主場地，雖然沒有專程從海外來台的學員，但透過雲端科技的同步傳送，10月2日，2020年國際慈濟人醫年會正式在花蓮展開。