賀中秋！韓國瑜發文嘆「2020發生太多事」　粉絲灌爆：挺到底

▲韓國瑜發文祝福大家中秋節快樂。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

前高雄市長韓國瑜自被罷免後，經常藉由臉書與外界分享近況。中秋假期的首日，韓國瑜一早在臉書發文，感嘆2020年許多人生活遭逢巨大改變，提醒大家與家人平安健康在一起，就是最簡單的幸福，祝福大家中秋節快樂，

韓國瑜問大家「今年的中秋節，你想跟誰一起過呢？」在新冠肺炎疫情肆虐下，全球局勢動蕩不安，許多人的生活遭逢巨大改變，包括我本人在內，但這也重新提醒了我們，只要全家人能平安健康在一起，就是最簡單的幸福。

韓國瑜向所有支持者喊話， 親愛的好朋友們，不論今年你身在何處、跟誰一起過節，都請給身邊摯愛的人們一個大大的擁抱，感謝他們此時此刻，安穩健康的陪伴在你身旁。

韓國瑜感嘆，2020年走到10月，發生了太多事情，衷心希望大家都能平安度日、歲月靜好，趁著這個闔家團圓的節日，好好陪伴家人、享受天倫之樂。祝大家中秋佳節愉快！

這篇PO文才發出短短30分鐘就湧入近千名粉絲留言，「真的很想念您！ 真心希望您 能夠平安， 身體要顧好， 不管您做什麼事，永遠支持您！」、「韓市長~今年中秋節沒有您的日子過得非常不開心,再此……祝您中秋節快樂，期待未來再次相逢」、「韓市長是我們永遠的驕傲挺韓到底永不歇！」、「挺韓是驕傲挺韓不停歇！」

其實，韓國瑜昨天也在臉書發文分享，自己抽空祭拜已故高雄市議長許崑源，並引用唐朝詩人李忱的《吊白居易》裡的詩句，表達對許崑源的思念。

▼韓國瑜祭拜許崑源。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

