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中秋連假首日國5車流順暢　侯友宜嚴肅面對：下午開始才是嚴峻挑戰

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▲中秋連假首日國道5車流順暢 侯友宜：仍需嚴肅面對。（圖／新北市交通局提供）

▲中秋連假首日國5車流順暢，侯友宜：仍需嚴肅面對。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應中秋節四天連假返鄉車潮，國道5號坪林、石碇交流道南向入口道今年首度實施封閉管制，新北市交通局、警察局嚴陣以待，市長侯友宜上午更是到石碇服務區視察車流疏導情形，指示交通局、警察局、交通大隊嚴肅面對連假交通挑戰，全力疏導。

侯友宜表示，9月30日下午連假前夕，台64、65線在土城、中和、五股等路段銜接國1、國3就出現大量提前返鄉的車潮，而國5坪林、石碇交流道南向入口在1、2日從凌晨0 時起到中午12點進行匝道封閉管制，1日上午國5交通還算順暢，可能是民眾已預期會塞車而避開匝道封閉時段，下午起至晚間才是嚴峻的挑戰，應嚴肅面對。

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▲中秋連假首日國道5車流順暢 侯友宜：仍需嚴肅面對。（圖／新北市交通局提供）

▲國道5號坪林、石碇交流道南向入口道今年首度實施封閉管制。

因應中秋連假交通疏導，新北市交通局超前部署，除新北市CMS配合發布訊息，並建議開車民眾改走106乙線和台9線北宜公路，侯友宜也指示轄區分局更針對交流道周邊道路，以及106乙線和台9線北宜公路重點佈署，加強疏導，新北市交控中心24小時全天候監控。

交通局長鍾鳴時表示，1日上午7時許，除了國3木柵交流道到南港交流道，以及台64線板橋銜接上國3等因車流量大，有一小段塞車情形外，其餘市區道路和各風景區交通都非常順暢；鍾鳴時說，下午起通往平溪、雙溪的106乙線和宜蘭的台9線預估會出現中秋賞月出遊的車潮，轄區分局已加派警力，全力疏導。

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▲中秋連假首日國道5車流順暢 侯友宜：仍需嚴肅面對。（圖／新北市交通局提供）

▲中秋連假首日國道5車流順暢 侯友宜：仍需嚴肅面對。（圖／新北市交通局提供）

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