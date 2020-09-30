柯文哲從未主動約見蔣萬安　民眾黨嗆秦慧珠：為蹭聲量顛三倒四

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨發言人楊寶楨表示，從小在台北松山的民生社區出生長大，雖然小時候對政治很冷感，但從小就知道有秦慧珠這位議員，前幾日也一起上了政論節目，對秦印象感覺看著蠻專業的，「這次怎麼會為了蹭聲量，講話可以這麼顛三倒四？」

楊寶楨說，2周前秦慧珠在議會質詢時，提議安排蔣萬安委員拜會柯文哲市長，柯文哲笑著說可以；秦議員說要即刻安排，還請柯文哲要信守承諾。沒想到，直到近日秦慧珠才說，28日與柯文哲座談時，問到何時可安排蔣萬安委員拜訪，柯文哲爽快地釋出善意，說要請蔣委員吃飯，會透過蔡壁如委員去邀請。

楊寶楨說，結果秦慧珠對柯文哲的回覆感到驚訝，擔心如果立委蔡壁如直接去聯繫蔣委員，接到電話恐怕會一頭霧水，才趕緊與蔣委員聯繫說明狀況，詢問意願，而蔣則回應本會期有許多重要議題要處理，短時間內無法赴宴。

「請問秦慧珠議員，如果當時是認真思考這件事，妳說的即刻安排，應該兩周前出了議會，就可以聯繫了。」楊寶楨質疑秦慧珠，還是其實這根本只是讓拿來放話、蹭聲量的假議題？如果妳當初就認為蔣委員應該問政優先、藍白合作不急，那為何要提出這個想法？

「還有請秦議員質詢時，專心監督市政，詢問柯文哲市長2022北市長人選要支持誰，這是妳的職責範圍嗎？」楊寶楨表示，可以理解蔣委員國會事務忙碌，因為同樣的，柯文哲主席很忙、蔡壁如委員也很忙。

楊寶楨強調，從來就不是柯文哲主動說要和蔣萬安會面，最終是秦慧珠沒有促成飯局，何來柯文哲碰軟釘子、被打槍之說？請不要倒果為因了。

「民眾黨一直都是看議題理念相近的人，才去思考合作機會。」楊寶楨說，就像柯文哲當時回應李柏毅議員的提問，說道蔣萬安如果能說服他的話，他也可以支持，「不過前提是你要先說服得了我」。最後楊表示，外界現在一直在揣測民眾黨2022選戰的人選，真的為之過早，也沒有必要。