高喊我是中國人！退役上將批國軍戰力0　張競：為台獨而戰戰力是0

▲退役上將近日批國軍戰力是0，引發討論。圖為國軍於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）



記者林彥臣／綜合報導

前陸軍總司令、退役上將陳廷寵近日高喊「我們是中國人」並批評現今國軍戰力等於0。對此中華戰略學會研究員張競指出，國軍戰力要看為何而戰，假如是為了台獨而戰，戰力就是0。

前陸軍總司令陳廷寵在「陸軍軍官學校在台復校70周年慶祝大會」上表示，今天的台灣社會由於領導人的無知無智，歪曲歷史指鹿為馬，「我是中國人，是驕傲的象徵，悲哀的是中華民族仍有不少敗類，不顧祖宗的榮耀，要做美日的走狗」。

▲前陸軍總司令陳廷寵。（圖／翻攝華東台商子女學校官網）



陳廷寵接受民視訪問時更表示，很悲哀的在陳水扁的時代，那時候慢慢把當兵時期縮短，現在只剩4個月，「我不曉得我們今天的戰力是什麼，我告訴你戰力是0，擋不住（中國解放軍）」。

張競在TVBS政論節目《新聞大白話》受訪時指出，「美日走狗」這句話，如果是他還會再加上，其實當「馬克思列寧走狗」一樣悲哀，他經常跟大陸的朋友講，不要去當「馬克思列寧走狗」，「美日走狗」跟「馬克斯列寧走狗」，是一樣的無恥。

針對國軍戰力的部分，張競認為，國軍的戰力是「實質戰力」乘以「精神戰力」再加上其他加權指數，如果為中華民國生存而戰，精神戰力一定很高，如果是因為領導者的愚蠢，貿然貿進追求台灣獨立，挑起台海戰爭，精神戰力是0，實質戰力與精神戰力兩者其中一項是0，就不具備戰力。

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