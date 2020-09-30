李眉蓁吐槽高雄競爭力直直落　網笑：市長是建議妳吃鵝蛋的那位

▲高雄市議員李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

2020年《遠見雜誌》縣市總體競爭力評比出爐，在2020高雄市長補選失利的國民黨議員李眉蓁在粉專引用該份評比，直言「高雄的城市競爭力直直落怎麼辦」，也對高雄市政提出看法。不過此份評比是以2019年統計數字為主，當時還是韓國瑜當市長，因此也讓不少網友大酸是打到自己人。

▲李眉蓁於臉書發表高雄的城市競爭力直直落怎麼辦 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

競爭高雄市長一位失利的市議員李眉蓁於臉書引用遠見雜誌縣市統體競爭力評比，開頭就說：「高雄的城市競爭力直直落怎麼辦」，她指出：「今年遠見雜誌的縣市總體競爭力評比出爐，高雄市今年的總體評比由去年的12名下降到16名，名列六都最後一名。雖然評比僅供參考，但其中各項評鑑項目均跟全國其他縣市互比，因此，落後的部分應該值得市府研究如何加強與精進。」

另外她點出，環保與環境品質、公共安全與消防、地方財政，是最需要迎頭趕上的部份，跟高雄市的現況亦相當符合，就遠見雜誌所列環保與環境品質項目中，資料顯示高雄市在空氣品質觀測指標「AQI」數據，根據官方統計，高雄去年「AQI（PSI）＞100之日數比率」竟高過25％，談到空污這個部分就是高雄市民常年的痛，空氣品質嚴重不佳，讓大家的生活品質與健康都受到嚴重威脅，另外，高雄市的財政問題一直都為人詬病，負債嚴重亟需改善。希望市府能針對問題對症下藥，明年此時再次評比時高雄的城市競爭力能突飛猛進。

不過2020年《遠見雜誌》縣市總體競爭力評比，2020年的調查數據，以2019年統計數字為主，當時韓國瑜還是市長，李眉蓁錯打到自己人，也引來網友議論，紛紛留言；「所以2019年的市長是誰阿？」、「去年的市長是建議妳吃鵝蛋的那位⋯⋯」，就連桃園市議員王浩宇也在底下留言「調查時間：2019年。高雄市長：韓國瑜。怎麼辦？換市長」