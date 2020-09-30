10個有8個「只剩一個功能」！警慘被妻斷命根　接回後悲慘下場曝

▲義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

宜蘭縣一名人妻懷疑擔任員警的丈夫外遇，趁對方熟睡時，持利剪剪傷先生的生殖器，救護人員趕抵現場將他送醫救治，所幸經治療縫合後，順利保住命根子。泌尿科醫師王起杰表示，斷根及時冰存，並且把握黃金6小時內都有機會成功接回，術後還得禁慾6周才能行房；不過他也坦言，斷根接回後，有8成患者都有勃起障礙，可以靠藥物增加血流量，否則就得裝人工陰莖重拾性能力。

義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰表示，生殖器被剪斷就和斷肢處理方式一樣，「先將斷肢用生理食鹽水泡起來，再來就是掛急診，把握黃金時間4至6小時內接回，否則斷肢可能會壞死，超過時間才接回可能也沒用了」。王起杰強調，斷肢務必要泡食鹽水，再不然泡在水裡也好，否則在乾燥的狀態下，組織可能2小時就會壞死。

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生殖器接回後，還能恢復功能嗎？王起杰表示，根據過去病例統計，生殖器接回後，還有七、八成的患者勃起功能都減退。王起杰解釋，斷根雖能接回，但是功能不一定能保留住，根據過去統計，10個能接回，但是8個功能都不行了，比例算很高，且患者接受縫合手術後，至少要「禁慾6周」才能再行房。

王起杰強調，「接的技術很重要，但是在急診的情況下，要找到好醫師來做顯微手術也不容易」，即便把子孫成功接回，但未來也有可能產生後遺症，雖然這一根保住了，但是血液和神經傳導還可能受到阻礙，後續可能還得靠藥物協助增加血流量，且及早治療越好，否則功能會慢慢衰退。若吃藥物也沒有效果呢？王起杰坦言，最後一步就剩裝人工陰莖了。

王起杰說，若患者未能保住黃金時間接回斷根，將來也可做皮膚移植、皮瓣移植，「就像變性手術一樣，製造一支新的」，但是要行房的話，還是得裝人工陰莖在內，否則外表空有皮瓣，卻沒有功能。

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