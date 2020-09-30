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韓國瑜祭拜許崑源　粉絲亂入狂賀：中秋節快樂、中華民國需要您

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 ▲▼韓國瑜祭拜許崑源。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲韓國瑜祭拜許崑源。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

前高雄市長韓國瑜在中秋節前夕，抽空前去祭拜已故高雄市議長許崑源，並在臉書PO文引用唐朝詩人李忱的《吊白居易》裡的詩句，表達對許崑源的思念。不過，他的支持者卻歪樓在PO文底下留言「中秋節愉快」，但也有粉絲大讚韓國瑜「有情有義是韓總！」

韓國瑜30日發文表示，「今年似乎很慢，今年卻也很快」，往年的月圓人圓，從此以後並不相同。那天到佛光山看望議長，順著寺院台階拾級而上，想起每次和他見面，他總是心心念念著高雄、台灣、鄉土、下一代，相信就算在這一片梵唱禪音、暮鼓晨鐘裡，以他的執著大愛，這些依然會是他的心心念念。

韓國瑜提起，當初來到高雄時，都是許崑源心心念念引領著他走過兩年多的坎坷跌宕，不知道以後這個世界還會再面臨多少的動盪，但在以後或快或慢的歲月裡，天人明月長與共，一度思卿一愴然。

韓國瑜這篇深情的悼念文才PO出20分鐘，就吸引上百則粉絲留言，有不少網友歪樓表示，「韓總，祝福你中秋佳節愉快」、「韓總，中秋節快樂！別忘了中華民國需要您！」、「韓總，中秋佳節快樂 辛苦了加油」、「韓總~中秋節快樂，我們都好想你」，但是也有網友讚韓國瑜「有情有義」、「韓總讓我敬佩，史上第一個去墳墓跟亡者合影的，感動」。

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