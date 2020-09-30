北市138張罰單共22萬元恐撤銷　「移動式測速」疑違法3取締點曝

▲如果要進行非固定採證違規，員警得先經過主管核定，並穿上制服，擺放標示明顯號誌。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市6到8月移動式測速舉發件數高達2萬多筆，但台北市議員戴錫欽發現，有三個「移動式」測速照相點，設置之前沒有通報主管機關，疑似是違法設置，三個月來已開出138張罰單，金額高達22萬元。對此，北市警察局長陳嘉昌表示，如果屬實就會撤單並究責。

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《東森新聞》直擊，大約120公分高的臨時性告示牌就放在分隔島上，提醒民眾準備進行測速稽查。有民眾反映曾在民生東路四段和敦化北路口遭開單，但現場只擺放臨時性的告示牌，根本看不清楚，且夜晚昏暗或行駛在外車道，完全不會注意。一名受訪者說，他被「拍過兩次」，如果不把牌子做清楚一點，大家都會挨罰。

▲▼不少民眾抱怨，臨時性的測速告示牌根本看不清楚。（圖／東森新聞）

據了解，如果要進行非固定採證違規，員警得先經過主管核定，並穿上制服，擺放標示明顯號誌告知民眾將進行取締。另也有用路人投訴標示不夠清楚，行經羅斯福路5段南往北，超速挨罰1200元。

對此，戴錫欽29日在議會上質詢台北市警察局長陳嘉昌，他問，這樣的告示方式可改進嗎？陳回「可以」；戴又問，移動式測速照相地點可一樣公告在交通大隊網站上嗎？陳回「好」。

戴錫欽發現，南京東路6段西往東、指南路3段往下山方向，以及環東大道、南湖橋下3處都是違法臨時設置測速照相，在今年6至8月已開出138張罰單，以一張1600元來算，高達22萬800元都是民眾白繳。對此，陳嘉昌回應，若違法屬實會撤單，該究責就究責。