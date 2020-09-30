高雄20歲孝女雙載去玩慘遭撞死！　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

▲20歲女騎士去旗津玩，半途慘遭追撞身亡！（圖／東森新聞）



記者許力方／綜合報導

高雄發生一起死亡車禍，五專剛畢業的20歲高姓女騎士日前騎車雙載要去旗津玩，晚間行經過港隧道時，突遭後方轎車追撞，坐在後座的她當場被撞飛，送醫不治。單親媽媽難過出面淚崩指控，肇事駕駛竟稱吃了安眠藥上路，昏昏沉沉的，「吃了安眠藥出來殺人嗎？」

痛失愛女，高母出面接受《東森新聞》訪問時淚控，女兒剛滿20歲、才從五專畢業，27日說要跟朋友騎車雙載到旗津玩，未料出了過港隧道就被追撞，機車上兩人雙雙彈飛，女兒頭部重創、送醫不治，「騎到很慢了，還被人追撞噴飛…」離譜的是，肇事駕駛周男竟說吃了安眠藥昏昏沉沉、不知道發生什麼事。

▲女兒雙載被撞飛，單親媽淚崩指控：吃安眠藥出來殺人。



「我女兒很乖，今年才畢業，很貼心，每天都會說『媽媽妳要吃什麼？我買給妳吃』。」高母說，女兒曾說要工作貼補家用，一場車禍送了命，從此白髮人送黑髮人，而肇事駕駛至今還都沒有道歉，「我就不知道幹嘛，吃了安眠藥出來殺人嗎？」

周妻表示，當時正要去旗津吃晚餐，沒想到丈夫開車高速衝撞上前方雙載機車，機車被撞飛後，又接著追撞另一輛休旅車。周男聲稱吃了5、6顆安眠藥以後開車上路，撞死人後以5萬元交保，被害人家屬難過無法接受，已經提告，希望其它路過駕駛提供行車紀錄器畫面，進一步釐清肇事原因、責任。

據了解，過港隧道屬於高雄十大靈異地點之一，曾發生過許多死亡車禍，全長1670公尺的隧道，有民間傳說稱開了2小時才出來，當地人也警告「經過過港隧道千萬不要停下來，否則身體狀況太差就會被魔神仔帶走。」

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