台灣新冠疫苗「快速進臨床」引安全疑慮　張上淳提2大考慮關鍵！

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，各國都還在積極研發疫苗，台灣也讓廠商快速進入臨床試驗，但外界質疑可能因此樣本數減少，提恐造成特定族群出現過敏反應而沒被發現。對此，指揮中心專家小組召集人張上淳說，還是會看「疫情狀況」和「臨床試驗結果」好不好，仍須顧及安全。

台灣研發新冠肺炎的廠商紛紛得到進入臨床試驗，也把第二期和第三期加在一起做，但有人認為，這樣的方式會讓樣本數減少，有些特定族群可能會出現過敏反應，但卻沒辦法抓到，雖然廠商也表示會用綜合抗體去做，但外界仍抱有很大的安全疑慮。

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▲▼流感疫苗上為台灣東洋藥品，下為賽諾菲。（圖／疾管署提供）

針對外界質疑安全性，張上淳也坦言，傳統還是一期、二期、三期分別進行，但比較緊急狀況時，當然有可能把二、三期並在一起做，不過這也不是把個案減少，食藥署也要求二期至少要進行1,300個案的臨床試驗，看狀況去決定是否要做緊急授權。

張上淳強調，主要還是會看廠商的試驗結果是不是非常有效和安全無慮，安全有疑慮就不見得會通過或是進到第三期，一方面要看疫情情況，和臨床試驗做出來的結果是不是那麼好。

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