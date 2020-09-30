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「10/5公費流感疫苗開打」疫情恐湧施打潮　先向合約院所預約！

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▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，公費流感疫苗即將開打，今年民眾因為COVID-19疫情防疫意識提升，預期接種狀況將更為踴躍，為節省等候排隊的時間，鼓勵民眾於10月5日開打後，可先向合約院所預約。

指揮中心指揮官陳時中指出，今年公費流感疫苗實施對象與去年相同，包括滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中（職）學生、50歲以上成人、具有潛在疾病之高風險慢性病與罕見疾病及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員。

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另外，還有安養、養護、長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生等單位的防疫相關人員及禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員等，除學生於校園集中接種外，其餘公費對象可於10月5日開打後，攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等）前往合約院所接種。

今年提供的公費四價流感疫苗共有3家廠牌，其中2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。民眾於接種前應由醫師進行評估，已知對疫苗成份過敏者或過去注射曾經發生嚴重不反應者，不予接種；發燒或有急性中重疾病者，要待病情穩定再接種。

若院所僅提供現場掛號，民眾可先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往，合約院所名單可透過疾病管制署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）、疾管家或1922防疫專線查詢。也請醫療院所預先安排預約接種及現場掛號動線，做好人潮分流，避免排隊動線混亂，並讓預約者優先接種疫苗。

此外，指揮中心提醒，為落實防疫新生活運動，民眾前往醫療院所或接種站接種時，應佩戴口罩、適度保持安全距離及落實手部衛生等措施；接種流感疫苗後，應於接種單位或附近休息觀察至少30分鐘，待無不適再離開，另可能會有注射部位疼痛、紅腫等，一般會在發生後1至2天恢復，若有持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，應儘速就醫並通報當地衛生局或疾管署。

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