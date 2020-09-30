「澳洲」新冠本土疫情穩定趨緩！即起列「中低感染風險」國家

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日表示，澳洲維多利亞州本土疫情於8月上旬達高峰後穩定趨緩，近期平均日增數降至約20例，已連續2週達中低風險國分級標準，因此自即日起將該國新增為「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」的中低感染風險國家。

根據指揮中心統計，國內截至目前累計93,651例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含92,502例排除），其中514例確診（今日新增案514），分別為422例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、483人解除隔離、24人住院隔離中。

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指揮中心監測資料顯示，全球累計33,626,408例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國7,299,983例、印度6,145,291例、巴西4,777,522例、俄羅斯1,167,805例及哥倫比亞824,042例為多；另全球已有1,009,008例死亡，以美國209,268例、巴西142,921例、印度96,318例、墨西哥76,603例及英國42,072例為多。

▲澳洲COVID-19本土疫情穩定趨緩，即日起增列為中低感染風險國家。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

▲截至9月30日為止，各國感染風險級別列表。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。

中低感染風險國家/地區：馬來西亞、新加坡、香港、澳洲。

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