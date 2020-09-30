雙鋼印口罩MD有「3位置」　指揮中心：印在兩側、中間都合格

▲雙鋼印實名制口罩MD印在中間也合格。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩雙鋼印上路一週，指揮中心今（30）日表示，目前實名制通路銷售的口罩共有3種，配戴後分別會落在「MD在右臉、Made In Taiwan在左臉」與「Made In Taiwan MD在左臉下方」及「MD在下方正中間、Made In Taiwan在左臉下方」，民眾可依照此標準辨別。

另現階段雙鋼印口罩僅供實名制1.0通路銷售，目前中央撥配地方衛生局、中央機構、公務機關之醫療口罩皆無雙印標示，但醫療防護效果與雙鋼印口罩相同，請民眾安心使用。

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指揮中心指出，衛福部公告平面式醫療之雙鋼印皆應在口罩本體上，距離邊緣1.5公分內，且字高不得小於0.4公分。因此雙鋼印標示位置只要符合該規定即可，目前實名制通路銷售的3種雙鋼印標示樣式，均符合規定，有關各廠牌醫用口罩雙鋼印標示位置，可至食藥署網站查詢。

▲▼雙鋼印口罩MD位置也可以在兩側。（圖／記者嚴云岑攝）

指揮中心表示，中央目前配發地方衛生局、醫院、中央機關的醫療口罩，皆是委由中華郵政直接配送，都是過去徴用的國產無雙鋼印口罩，醫療防護效果與雙鋼印口罩相同，請民眾安心使用。

未來如雙剛印口罩徵用數量充足，配發的口罩也會是雙鋼印口罩。指揮中心特別提醒民眾，今年9月23日前，國內合法生產之平面式醫用口罩，可持續販售至同年12月24日。這些醫用平面口罩即使沒有雙鋼印，政府也都會透過查廠及後市場監測，確保口罩的品質，國人都可放心購買。