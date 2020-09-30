輸出+1！廈門確認台灣入境台男染疫　在台接觸者33人「1人頭痛」

▲指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／資料照／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，接獲中國官方通報檢出1名自我國入境廈門新冠肺炎陽性無症狀個案，為本國籍50多歲男性，長期於廈門經商，曾於今(2020)年1月返台，6月前往廈門工作。

個案今年8月19日與妻子一同返台，9月21日一同前往廈門，並於9月21日至28日間多次採驗PCR及血清抗體。其中個案9月22日採驗血清抗體之結果為IgM、IgG皆陰性，但血清總抗體為陽性(與個案6月14日於廈門當地採驗血清抗體結果相同)；9月21日、22日、24日及26日採驗PCR，僅26日檢出陽性；27日、28日採驗結果尚未取得。

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▲中國大陸廈門檢出自台入境 COVID-19 陽性無症狀個案，指揮中心啟動疫調並追蹤匡列接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心指出，經疫調顯示，個案與案妻8月19日入境台灣至居家檢疫期滿均無症狀，在台期間皆無法定傳染病通報及採檢紀錄，衛生單位已初步掌握接觸者共33人，4人為個案在台就醫之接觸者，3人為旅館工作人員，因有適當防護措施，列為自主健康管理對象，但因其中1名就醫接觸者有頭痛症狀，將安排採檢，17人為自台出境至廈門之同班機前後兩排旅客，截至目前未再入境台灣；另9人為同班機機組人員，皆有適當防護措施，列為自主健康管理。將持續調查個案在台期間是否有其他活動軌跡，以匡列可能之接觸者。

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