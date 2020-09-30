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菲籍移工「居檢結束」才確診　指揮中心不考慮延長有原因

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▲▼9月9日指揮中心記者會,陳時中,莊人祥,陳宗彥,周志浩,張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心專家諮詢小組召集人。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

20多歲菲律賓籍移工（案511）在居家檢疫期滿後採檢確診，後經確認為「偽陰性」，指揮中心已掌握39名接觸者，其中13人需居家隔離。由於國際間病毒變種頻繁，被問及是否考慮延長居家檢疫時間？專家諮詢小組發言人張上淳回應了。

張上淳表示，該名移工在居家檢疫結束後驗出陽性，但檢驗Ct值偏高，且抗體檢驗IgG、IgM均為陽性，代表已感染一段時間，依照目前了解，應該不太會傳染給其他人，因此無關病毒是否變種，居家檢疫時間都不會特別延長。

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指揮中心28日公佈3名境外移入個案，其中2名來自菲律賓、1名為本國人從印尼回國。發言人莊人祥表示，案511是在9月26日採檢、27日確認陽性，28日公佈時就已住院隔離，因此真正在社區活動的時間，只有1天半，而他在這段期間也有遵守自主健康管理規定，全程配戴口罩，也未乘坐大眾運輸工具，僅在職場上與同事用餐時有取下口罩。匡列接觸對象，也以同事、同車以及消費店家為主。

指揮中心9月26日發布新規定，將原本菲籍產業移工隔離期後篩檢改為期滿前篩檢。莊人祥表示，新制上路後，將不會再有類似情況出現。但被問到是否是為了該名確診移工更改規定？他回應，兩者沒有關係，該名移工就剛好是最後一例。

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