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萊豬換國際地位？　盧秀燕：沒這種政治理論...籲全民拒接受

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▲▼中央進口萊豬被懷疑拿人民健康換取國際地位，盧秀燕認為沒有這種政治理論。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲中央進口萊豬被懷疑拿人民健康換取國際地位，盧秀燕認為沒有這種政治理論。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市多名市議員30日質詢明年起台灣將開放含瘦肉精的美豬美牛進口，不但痛罵中央罔顧民眾食安，更要求市政府要嚴格把關，市長盧秀燕表示，台中堅持瘦肉精零檢出的態度明確，她還說，她是念淡江大學國際事務與戰略研究所碩士畢業，全世界沒有拿人民健康換取國際地位的這種政治理論。

▲▼中央進口萊豬被懷疑拿人民健康換取國際地位，盧秀燕認為沒有這種政治理論。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲冉齡軒率民眾拉白布條抗議開放萊豬。（圖／冉齡軒提供）

台中市議會今天進行第3屆第4次定期會，市議員黃馨慧、張廖乃綸、張瀞分、冉齡軒、賴義鍠、李麗華等人質詢，校園午餐吃最多的就是豬肉，市府如何防堵含有萊克多巴胺的美豬進入校園，營養午餐加工或調理製品又要如何把關等議題。

▲▼中央進口萊豬被懷疑拿人民健康換取國際地位，盧秀燕認為沒有這種政治理論。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲市議員張瀞分痛批中央開放萊豬。（圖／張瀞分提供）

冉齡軒表示，蔡英文總統一紙行政命令，未經過民意，就放寬含有瘦肉精的美豬進口，消費者一旦吃下肚，罹癌得病，政府要負責嗎？民調顯示，69.3%不贊成瘦肉精美豬進口，63.6%不認同美豬可換到國際地位，她呼籲盧市府嚴格把關。

▲▼中央進口萊豬被懷疑拿人民健康換取國際地位，盧秀燕認為沒有這種政治理論。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲黃馨慧質疑政府如何把關萊豬。（圖／黃馨慧提供）

張瀞分說，沒有一個家長想要自己的孩子吃到含有萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉，但是看到行政院長蘇貞昌這種擺爛的態度實在令人擔憂，行政院不只輕忽食品安全管理，還要放水讓萊豬進口，台灣人一定要斷然拒絕。

張廖乃綸表示，中央的食安會報1年多都不開會，中央不只對食安管理擺爛，還要地方自己去檢驗把關，台中市食安檢驗組人員加上約聘僱人員不到20個人，未開放萊豬之前，針對違法屠宰、肉品販賣等稽查3578家次，平均每個月檢驗14.5件、稽查108家次，如今為了檢驗萊豬，明年度規劃要稽查5000家次，等於每個月要稽查416家次，比過去暴增3倍，地方根本難以負擔。

更何況，食安處不是只管瘦肉精，還稽查中藥、食物中毒、農藥殘留、重金屬等，目前檢驗「殘留動物用藥」平均時程要14個工作天，未來稽查家次增加3倍，恐怕要等更久。

黃馨慧表示，學校營養午餐吃最多的就是豬肉，政府強調「零檢出」或「使用國產豬」立意雖好，但到底要如何把關？明年1月1日以後，從總統、院長、部長到盧市長，誰能保證營養午餐所有食材，一定完全使用國產豬？市府應立即公布「源頭管理」、「產地標示」、「抽驗力度」與「抽驗量能」詳細配套措施。

盧秀燕表示，市府將繼續依《台中市食品安全衛生管理自治條例》，規定豬肉及相關產製品瘦肉精「零檢出」，積極把關要求，保障食品安全與民眾健康，距離明年開放瘦肉精美豬進口還有3個月時間，希望全民跟市府一同展現強大民意拒絕開放，成為政府後盾，將有機會改變政策。

衛生局長曾梓展指出，市府已跟中央申請經費擴充人力及檢驗能量，衛生局也會請農業局、經發局聯手稽查，跨局處分工執行「落實源頭管理」、「全面實施產地標示」、「加強產銷抽驗力度」、「擴大肉品檢驗」等聯合查緝，中央雖有容許量，但台中堅持零檢出。

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