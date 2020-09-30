大甲鐵砧山雕塑公園二期完工　盧秀燕、蔡其昌互謝對方爭取預算

▲▼台中大甲鐵砧山雕塑公園二期完工，盧秀燕開心和小朋友互動。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

斥資近4千萬元的台中市大甲鐵砧山雕塑公園二期工程30日舉行完工啟用儀式，公園內打造適合老、中、青三代戶外探索遊憩最佳設施，出席的市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌致詞都感謝對方爭取並編列預算，盧表示，大甲有山有海、有自行車道，歡迎民眾中秋假期多來台中海線遊玩。

▲▼盧秀燕和蔡其昌互謝對方爭取改善鐵砧山風景區。

盧秀燕指出，二期工程不但有青少年互動遊戲場、兒童遊戲場、無障礙設施沙坑、挖沙器具，還有全國唯一的鋼管爬網等設施，煥然一新的親子共融遊憩區雕塑公園，提供民眾散心、健走、休閒遊樂新去處，是一個大小朋友的玩樂天堂。

她感謝立法院副院長蔡其昌及市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌的支持，共同爭取預算進行鐵砧山雕塑公園整體環境改善，包括設置自然生態觀景平台，不僅能夠欣賞大安溪、更能遠眺台灣海峽。

蔡其昌說，他向交通部觀光局爭取4年4期、約2億元的經費改善，包括鐵砧山雕塑公園、劍井遊憩區、挑戰型自行車道、三軍公園綠地開放，以及海岸大草原景觀區等，結合在地觀光特色，必定能讓鐵砧山風華再現。



他說，鐵砧山是台中甚至全國很多人小時候的記憶，但十幾年來逐漸凋零落寞，因此要努力讓它活化，就像孩子轉大人的過程，他感謝盧市長支持，讓鐵砧山變成台灣非常重要觀光景點。

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