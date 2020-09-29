巨蛋被批抄襲澳洲　盧秀燕反擊：建築師自己作品相似、豈是抄襲

▲盧秀燕表示，台中巨蛋的建築師的自己作品都相似，並非抄襲。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市多名議員29日質詢台中巨蛋競圖的興建期程，以及花費65億元卻是抄襲澳洲達令港市民中心，市長盧秀燕指出，台中巨蛋和澳洲的建築都是隈研吾的作品，自己的作品相似，並非抄襲，就像梵谷的畫有自己的風格一樣，她也強調，台中巨蛋首獎作品是經過全世界公開徵選，公平且公開透明。

台中市議會今天進行巨蛋興建情形專案報告，市議員謝明源、黃守達、陳淑華、張家銨、蕭隆澤、江肇國和黃健豪等人都質詢規劃和設計情形。

黃守達表示，台中巨蛋預計2022年5月就要動土，卻遲遲不見市府提供明確的期程規劃，專案報告也很粗略，完全未提及交通疏運、停車空間、商業模式等具體應對作為。

謝明源說，台中巨蛋歷經三任市長，好不容易在盧市長任內終於「成形」，但市民等待10年的台中巨蛋卻與澳洲達令港市民中心撞臉，而且設計費用高達1億多元，這能彰顯台中在地特色、成為台中具代表性的地標？

陳淑華表示，近2、30年來，台中市的重大公共工程「迷信」採用國際競標，各國際競標案也紛紛發生狀況，花了大錢不是延誤、就是追加預算、難產，對於國際競標案，台中市應該有完整的監督機制，以期公共工程的完成。

黃健豪則說，該巨蛋預定地既然是合法地目，呼籲議員同仁們不要關注在細節，讓市府盡速進行一切期程，早日讓市民使用。

盧秀燕回覆，隈研吾是世界知名建築師，他的作品是全世界肯定的，他自己的作品相似，就是建築師的個人風格，並非抄襲，就像梵谷的畫有自己的風格一樣；她也強調，台中巨蛋首獎作品是經過全世界公開徵選，公平且公開透明。

盧還說，巨蛋是全台中市民期望，用地絕對合法，目前規劃中，希望能趕快動工，趕快提供給市民使用。

市府表示，台中巨蛋預定2022年7月動土，2026完工並於2017年試營運。

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