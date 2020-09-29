台中巨蛋用地「完全合法」　盧秀燕：希望早日完工使用

▲盧秀燕表示，台中巨蛋用地完全合法，希望早日完工使用。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會29日進行台中巨蛋興建情形專案報告，市議員江肇國、蕭隆澤等人認為台中巨蛋地目是文教用地，結果沒蓋學校卻挪去興建巨蛋，質疑日後完工的巨蛋是否是臨時建築，隨時可以拆除？市長盧秀燕表示，興建用地符合法規，現在也已開始規劃設計，希望儘速興建、早日完工，讓市民早日享用這項設施。

▲台中市議員江肇國（中）質疑台中巨蛋用地合法性。（圖／江肇國提供）

江肇國表示，依照規範要使用這塊文教用地，必須保留1/2為學校用地，如果要做運動休閒設置也不得超過1/3，結果學校只有0.5公頃，大部分的面積都拿去做別的用途，這樣恰當嗎？此外，未來完成後的巨蛋只能算是「臨時建築」，一旦日後有興建學校的需求時，難道要拆除花了65億的大巨蛋嗎？他建議，市府必須先處理都市計畫變更的程序。

▲台中巨蛋完成示意圖。（圖／台中市政府提供）

蕭隆澤說，巨蛋用地是文中小6用地，總面積近7公頃，但實際做為學校用途才0.5公頃，會不會太離譜了，市府為了商業，犧牲了小朋友的學校，請市長三思。

盧秀燕表示，台中市有一個巨蛋是所有市民的期望，歷經3任市長規劃，既然興建用地符合法規，現在也已開始規劃設計，希望儘速興建、早日完工，讓市民早日享用這項設施。

都發局強調，文中小6用地各項設施採整體規劃，目前以小學、巨蛋體育館及附屬設施為規劃目標，並非所謂小學用地只有0.5公頃，未來此用地各項設施也可提供學校使用，巨蛋完工後，可舉辦單項運動及大型室內演唱會，更已留設實驗小學空間與巨蛋營運相互配合，並無拆除問題。

此外，依據該土地使用分區管制要點規定，計畫區內文小、文中、文中小用地在尚未開闢或設校前，得准予作文教或體育設施使用，該條文在2009年擬定14期都市計畫時即已訂定，並非為巨蛋修法，因此法規適用上並無問題。

教育局評估，巨蛋鄰近北屯區新興國小學區，尚可滿足現有學區內學生，另外第14期重劃區剛開闢完成，人口發展尚未聚集成形，且鄰近亦有「文中19」面積4.18公頃及「文小81」面積3.35公頃學校用地，也符合未來就學需求。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來