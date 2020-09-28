盧秀燕議會施政總報告：「台中持續進步努力給市民幸福」

▲盧秀燕到議會進行施政總報告，表示台中持續茁壯，未受疫情影響。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕28日在市議會進行施政總報告，她表示，台中在疫情期間持續茁壯，並獲《康健雜誌》、《天下雜誌》、《遠見》等媒體肯定，是相當宜居城市。市府也啟動「幸福台中倍增計畫」，從文教、社福、經濟、建設、交通、青年及永續等戰略出發，均衡分配各項資源，讓台中發展更為穩健。

台中市議會今天上午召開第4次定期會第2次會議，由市長盧秀燕進行施政總報告。盧秀燕表示，台中市府面對新冠肺炎疫情嚴峻挑戰，積極捍衛市民健康及推動市政，在市府與議會良好合作下，台中持續發展茁壯，屢獲外界肯定。

盧秀燕說，今年康健雜誌「2020健康城市大調查」，台中排名大躍進從去年第4名躍居亞軍，成為台灣人心目中理想宜居城市；天下雜誌「2020幸福城市大調查」，台中再蟬聯寶座，連續5年成為台灣人最想居住城市；台中今年也首登上米其林摘星名單，成為全世界上榜米其林的新興城市之一；遠見雜誌近期公布縣市總體競爭力，台中市總排名全台第4，進步幅度更是六都第一。

她說，2018年底上任後，台中財政逐漸改善，舉債數逐年下降，2021年將可降至99億元，舉債額度也逐年回升。她希望在健全財政體系下，讓台中發展更為穩健。此外，市府啟動「幸福台中倍增計畫」，從各個面向帶給市民加倍幸福感，交通方面，延宕13年之久的大智路已打通通車，不僅是台中交通史上、地方發展史上、經濟史上的重要里程碑，更奠定中區及東區未來發展基礎；另台中捷運綠線預計年底通車，截至今年8月底，整體進度達93.78%，未來通車後結合既有鐵路系統，將創造台中第一條環狀軌道系統。

盧秀燕也說，經濟方面，水湳國際會展中心、台中綠美圖、豐富運動產業園區及潭子聚興產業園區等重大工程陸續開工，台中巨蛋招商作業正式啟動。台中購物節總登錄金額去年首屆25億元，今年更突破90億元，在購物節加持下，今年第二季台中市「公司登記家數成長數」、「公司登記家數成長率」、「公司登記資本額成長率」、「商業登記家數成長數」、「商業登記資本額成長數」等指標更於六都排名第一，外界看好台中投資環境及消費市場。

社福方面，去年7月提前恢復老人健保補助，自恢復實施以來，已超過29萬名長輩享有健保補助；並持續推動公托公幼倍增計畫，目前台中公共托育資源已達14家，110年將再新增14家公設民營托嬰中心及13家社區公共托育家園，並在111年前擴增公共化幼兒園至少達180班以上，減輕年輕爸媽育兒負擔。

青年發展方面，為讓學生畢業就業無縫接軌，市府推出「創新產業職場體驗」、「職業試探與體驗示範中心」、「產學專班推廣」等措施，落實產學訓用；並透過「創業孵化計畫」、「青創貸款」、「青年一站式創業服務」等管道鼓勵台中青年在地創業。在市府努力下，今年上半年台中15至24歲青年失業率為10.8%，創近9年來最低紀錄。

永續方面，市府持續透過「藍天白雲行動」計畫，讓今年1至8月PM2.5平均濃度降至每立方公尺15.8微克，相較去年同期改善1.3微克；為積極督促中火落實減煤，針對中火違法啟用2號機，也祭出最高2,000萬元罰單，更依空污法規定函送台電負責人，讓市府成為捍衛台中空品的最強力後盾。

盧秀燕強調，永續宜居的理想城市是她為台中市民奮鬥的目標，期盼在府會良好合作下，讓台中市政加倍順暢、市民加倍幸福。

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