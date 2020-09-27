▲淡水百年行忠堂禮斗法會，侯友宜贈匾「忠義仁勇」祈安新北。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡水行忠堂自農曆8月11日起連續7天熱鬧舉辦秋祭禮斗法會，市長侯友宜27日特別前往參拜祈安，並致贈「忠義仁勇」匾額感念關聖帝君勇武於社稷，也感謝行忠堂秉持關帝爺正氣精神長期熱心公益，嘉惠地方。

侯友宜表示，主祀關聖帝君的屯山古聖廟行忠堂，是淡水區重要信仰中心，歷史悠久，威名遠播，每年舉辦的玉帝聖誕春祭及秋祭祈安禮斗法會，都是地方宗教盛事。侯友宜也感謝廟方平時弘揚優良宗教民俗外，更積極推動公益慈善，「行忠堂每年固定捐款、捐贈民生物資及急難救助，行善不落人後」，十分肯定廟方義行。

行忠堂主委李宇宙表示，行忠堂位於淡水忠山里的山谷間，風景怡人，全名為「屯山古聖廟芝蘭行忠堂」，原是道光末期漢學家李錫疇創辦的私塾，學風興盛，英才薈萃，後在歷代子孫慈悲濟世理念下，以此地為廟基，逐漸開發成道廟聖地，神靈顯赫，香火鼎盛，除主祀的關聖帝君，另供奉純陽祖師、司命真君、岳武穆王、隆恩真君等神佛。

▲淡水百年行忠堂主祀關聖帝君的屯山古聖廟，是淡水區重要信仰中心。

民政局長柯慶忠表示，行忠堂建廟至今逾百年，廟堂裝飾美觀、氣宇不凡，廟後設有公園，園內打造的荷花池、賞景亭閣及椰林步道，向來是附近居民及信眾參拜後休憩好去處。一旁還有「行忠八仙洞」，以精美的交趾剪黏塑像訴說百年故事，相當特別。

值得一提的是，行忠堂現仍保有日據時代的淡水神社燈座及清代乾隆皇帝賞賜的旗桿等歷史文物，柯慶忠說，行忠堂多樣的廟堂特色及公共設施除參拜外，也是絕佳教育據點，歡迎市民好友來一趟宮廟之旅，感受宗教與歷史文化的互動交織。

民政局表示，感謝廟方配合市府防疫政策，法會期間備妥額溫槍、肥皂及口罩，宣導落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等防疫措施，讓民眾在防疫之餘，也能來廟裡安心參拜。

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