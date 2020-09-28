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全程26道古禮！新北大觀書社928祭孔大典　侯友宜長袍馬褂任主祭

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▲新北大觀書社928祭孔大典 侯友宜長袍馬褂任主祭。（圖／新北市民政局提供）

▲全程26道古禮！新北大觀書社928祭孔大典，侯友宜長袍馬褂任主祭。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

適逢928教師節，新北市定古蹟大觀書社舉辦「至聖先師孔子誕辰2570週年釋奠典禮」，平日不開大門的書社特別啟扉迎神，並由市長侯友宜身穿長袍馬掛擔任主祭，全程遵循26道古禮傳統表達對孔子最高崇敬。

侯友宜表示，大觀書社已有157年歷史，既是學堂，也是廟宇，正殿主祀文昌帝君，是學子重要心靈支柱，每年9月28日孔子誕辰都會舉行釋奠典禮，表達對孔子尊敬與感念，此外，也深深感謝全體教師們對人才培育的貢獻及辛勞，協助新北孩子們找到自己的舞台，個個成為新北驕傲。

▲新北大觀書社928祭孔大典 侯友宜長袍馬褂任主祭。（圖／新北市民政局提供）

▲大觀書社已有157年歷史，既是學堂，也是廟宇，正殿主祀文昌帝君。

大觀書社總幹事鄭義鈴表示，傳統祭孔大典上，都會拔取獻祭牛毛象徵增長智慧；大觀書社則以沙琪瑪疊成牛的造型替代宰殺，寓意「智慧牛毛」祝福前來觀禮的信徒學子學業進步、仕途順利。

祭典在鼓擊鳴鐘中開始，進行啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、飲福受胙、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等26道儀式。民政局長柯慶忠及大觀書社董事擔任陪祭，板橋國小教師擔任禮生，教育局長張明文、文化局長龔雅雯、板橋區長范姜坤火等人都到場與祭，場面莊嚴隆重。

柯慶忠表示，大觀書社又稱大觀義學，於同治2年林家兄弟與莊正共同設立，百餘年來，為板橋和淡北地區重要的教育場所，日據時代學校遷到現在板橋國小的位置，現今書社則成立大觀幼兒園，傳承著宗教及教育精神。

民政局表示，板橋郵政總局已連續4年提供大觀幼兒園小朋友教師感謝卡片，讓200位小朋友自行發揮，以彩繪、注音一字字寫下對老師感謝，童言童語的祝福掛滿書社門口，氛圍備感溫馨。

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▲新北大觀書社928祭孔大典 侯友宜長袍馬褂任主祭。（圖／新北市民政局提供）

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