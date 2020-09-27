我的新北市9週年x產地餐桌派對　在地食材入菜「饗」和你吃大餐

▲新北市府團隊攜手打造「新北市產地餐桌派對」活動。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府的官方臉書粉絲團「我的新北市」9歲囉！粉絲人數突破86萬人！26日侯友宜市長與40位幸運粉絲，在「新北市產地餐桌派對」共度美好晚餐時光，一道道的在地食材跨界料理，新北好食材通通入菜，活動地點更特別選在市定古蹟「板橋放送所」，美味的料理搭配現場悠然的氛圍，參與的來賓及粉絲讚不絕口。

新聞局也宣布，「我的新北市」社群經營將邁向新的里程碑，今年正式成立推特（Twitter）官方帳號，介紹新北市的各項國際性或重要議題，讓外國朋友更認識新北市，同時提升新北市的國際能見度。

侯友宜表示，我的新北市週年慶以主題式VIP活動辦理，邀請粉絲面對面，今年活動特別結合「產地餐桌」概念，聘請專業主廚將新北在地食材以創意入菜，精緻呈現，如：深澳小卷、貢寮鮑、雙溪山藥等。

侯友宜強調，透過產地餐桌的概念可以鼓勵在地農漁民、吸引廚師們選用來自新北的新鮮食材，市民朋友們也能品嚐到以新北食材創作的料理，透過整個過程，讓新北食材更加穩固於國內的農漁產品市場。

▲新北市長侯友宜與主持人陳奕、Naomi一同舉起文山包種茶氣泡飲，為「我的新北市9週年產地餐桌派對」揭開序幕。

侯友宜說，產地餐桌非常有意義，將新北農漁產業向上提升為具有能見度的品牌、創造出名聞遐邇的口碑。此外，他也期許「我的新北市」作為市府官方社群的領頭羊，持續與市民朋友緊密的互動，帶給市民朋友更多豐富的市政訊息。

新聞局長蔣志薇表示，去年開始，新聞局與農業局跨領域合作拍攝「新北市產地餐桌」系列影片，介紹新北市多樣在地食材的料理方式，看過影片的粉絲都紛紛留言「好想吃！」因此，她與局內年輕同仁經過多次創意激盪後，決定在今年的9週年活動，以產地餐桌概念出發，讓粉絲們有機會品嚐、體驗這些好吃又美味的新北食材。

▲「我的新北市產地餐桌派對」聘請主廚陳首宏Avery（左四）將新北在地食材入菜，打造全新創意套餐。

蔣志薇說，這次的「新北市產地餐桌派對」，新聞局特別聘請在業界有資深經歷的Avery陳首宏擔任主廚，以日常熟悉的庶民食材，表現出讓人驚喜的正式感，從醬料到主食材都運用新北在地農特產的特有鮮味，製作手法與風味融合東西方特色。

蔣志薇品嘗過這套料理後更表示，這套創意料理非常適合作為市府未來宴請國際外賓的菜單，在享用美味料理的同時，還能介紹新北各種在地食材，讓更多人認識到新北市豐富的物產。

▲我的新北市9週年邀請40位粉絲饗用新北在地食材創意料理，與粉絲互動、「搏感情」。

今年我的新北市9週年活動，總共募集40位長期關注新北市的粉絲，每個人都興奮的表示，被抽中真的太幸運了，能與侯市長面對面互動，並對於在古蹟板橋放送所用餐感到非常有趣。活動現場也設立網美最愛的「野餐風打卡區」讓粉絲駐足拍照留念，更特別製作限量「聰（蔥）明袋」及新北特色農特產品做為伴手禮，讓與會的每個人度過一個豐盛且歡樂的夜晚。

新聞局表示，「我的新北市」臉書粉絲團的粉絲族群輪廓集中在雙北地區，年齡在25~40歲之間，男女比例相當。自2011年成立，攜手與粉絲走過9個年頭依然初心不變，透過一年一度的實體活動與粉絲們互動、做朋友。

今年全球遭受史無前例的新冠肺炎疫情影響，相較於以往，民眾更仰賴網路及社群媒介獲取資訊，「我的新北市」將持續努力以貼近民眾的語言，扮演好市民朋友們的資訊小幫手。 歡慶9週年的時刻，也盼粉絲們持續給予支持與關注，期待明年再見。

我的新北市臉書粉絲團：https://reurl.cc/VXN8rn

我的新北市YouTube頻道：https://reurl.cc/VXN8rb

新北產地餐桌系列影片：https://tinyurl.com/y33hnh72

我的新北市Twitter：https://twitter.com/NewTaipeiGov

► 美麗最大的祕密

▲新北市長侯友宜與40位幸運粉絲共進「我的新北市產地餐桌派對」饗宴。