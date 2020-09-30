自己財產自己護即時消災才是福　台南市消防民力召募計畫聯合宣導

▲台南市消防局於30日上午在台南市消防局7樓禮堂，舉行推動轄區消防列管場所「自己財產自己護，即時消災才是福」民力召募計畫聯合宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市消防局於30日上午，舉行推動轄區消防列管場所「自己財產自己護，即時消災才是福」民力召募計畫聯合宣導活動，市長黃偉哲與台南市13家企業廠商共同宣導政策，目的為推動轄內列管場所之企業公司推，派員工加入義消行列，接受消防專業訓練，當火災發生時，即可藉此自主消防能力進行初期救災。

台南市長黃偉哲指出，消防列管場所建立義勇消防民力之自主火災搶救機能，是有其必要性，為有效提升轄區列管場所災害預防及搶救能力，藉由企業推派員工加入義消行列，接受消防專業訓練，提升場所員工自主的救災能力，並藉由場所自身防護能力來應變突發火災狀況，第一時間能有效抑制火災，防止災情擴大，形似第一線消防救災，即時抑制火災，避免財產損失，亦能讓公司正常營運，進而避免於因火災造成財務損失及停工損失，即時發揮迅滅火災於無形之效果，達到公共安全，讓社會更安定。

消防局李明峯局長表示，消防局在義消基本訓練48小時課程中提供各式災害預防、災害搶救等專業技能，鼓勵轄內列管場所業者擇派員工加入義勇消防行列，藉此培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量，建立「自己財產自己護，即時消災才是福」、「消防時時在，安全傳萬代」的觀念，如公司行號及市民對於參加義勇消防隊加入資格有相關問題，可至所轄就近消防分隊詢問，歡迎各位一同加入義勇消防隊行列，一起守護我們的家園。





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