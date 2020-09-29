2020台南看國慶焰火　雙鐵接駁順暢走

▲台南市政府2020年承辦國慶焰火活動，為分散觀賞人潮與確保交通順暢，台南市長黃偉哲指示規劃「雙鐵運輸最方便」等疏運4法寶，希望有效導引民眾觀賞焰火。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府2020年承辦國慶焰火活動，10月10日將於安平區漁光島施放焰火，為分散觀賞人潮與確保交通順暢，台南市長黃偉哲指示規劃「雙鐵運輸最方便、停車轉乘多選擇、分層分時管制佳、散場調撥好順暢」疏運4法寶，希望有效導引民眾觀賞焰火。

交通局局長王銘德表示，為服務使用「雙鐵運輸」的民眾，市府在台南火車站及高鐵台南站共準備140部免費接駁車，以2至4分鐘一班的方式提供接駁服務，並可於主會場附近下車，最為方便，如果需要在主會場（戀愛廣場）與台灣船副會場（林默娘公園、億載金城）間往返，亦可搭乘區內接駁，歡迎民眾使用。

自行開車前來的民眾，則可就近依3大開車動線「停車轉乘」；民眾可就近於會場北側之鹿耳門天后宮停車場、四草大眾廟停車場，東側之運河星鑽臨時停車場、市府周邊停車場，及南側四鯤鯓臨時停車場、喜樹路臨時停車場等處停車轉乘，市府也規劃170部免費接駁車，以1~5分鐘一班方式提供接駁服務，就近接送民眾進入各大觀賞區。

交通局長王銘德表示，為確保會場主、副舞台及美食市集所聚集的人潮安全，及焰火晚會龐大車潮，當天將實施行人徒步區及交通管制等「分層分時」管制措施。

行人徒步區有3大區，分別是10點開始的台灣船園區(含林默娘公園、億載金城)，範圍包含安億路、光州路（不含光州路）以西，及12時開始的觀夕平台、戀愛廣場，範圍包含世平路以西及安南區四草大道80巷以南，及四鯤鯓，範圍為清水路以北。

交通管制部分，育平路以西自12時開始管制汽車進入，下午2時起擴大為本田路一段及本田路二段（大眾路－北汕尾一路）以南、華平路以西、濱南路以西管制汽車進入，但仍開放一般機車及管制區內居民持有汽車通行證者進入；管制區內亦規劃部份路段作為機車臨時停車空間，請民眾依規定停車。

為確保晚會散場時迅速疏運人潮與交通，晚上20時起至24時，將實施「散場調撥」等配套措施，計有3條調撥車道及2條單行道，及重要路口實施轉向管制，北返的民眾可就近利用和緯路、南下的民眾可就近利用新樂路，相關具體措施如下：

1、和緯路調撥一車道供東向離場，於中華西路口禁止右轉。2、永華路（育平路─中華西路）調撥一車道供東向離場；東向全線禁止左右轉。3、健康路（育平路─中華西路）調撥一車道供東向離場；東向全線禁止左轉。4、安平路（安北路─中華西路）實施東向單行管制；路段禁止右轉承天橋及華平路，於中華西路禁止左右轉。5、華平路（安平路─和緯路）實施北向單行管制。6、民權路（安北路─中華西路）於華平路口、中華西路口禁止右轉。



交通局長王銘德指出，散場時，欲搭乘接駁車前往台鐵、高鐵的遊客可在世平路、安北路的公車接駁站上車，前往市府停車場及運河晶鑽停車場的遊客則在安億停車公車接駁站上車，原則上搭接駁車進入會場在那處接駁站下車，就在那處接駁站上車，才不會搭錯接駁車。

交通局長王銘德呼籲前來觀賞焰火的民眾多多搭乘雙鐵、公車等公共運輸，不僅可以減少交通負荷，也能抵達主會場最為方便；如有開車進入管制區需求的民眾，請於管制時段前進入，且請依規定停車，避免違規遭拖吊，若已無停車空間或已超過管制時間者，請就近依市府規劃之北、東、南停車區停車轉乘，仍可順利進入觀賞區。遠途而來的民眾，建議由北往南者多利用台江大道進入會場北側停車場（北1、北2停車場，位於鹿耳門天后宮及四草大眾廟）轉搭北線接駁車至觀夕平台觀賞；由南往北者多利用台86，於灣裡交流道接台86橋下側車道至南1臨時停車場（位於喜樹重劃區），搭乘南線接駁車至四鯤鯓觀賞。

交通局長王銘德表示，配合3大觀賞區，市府均規劃市集及表演活動，因此再次呼籲民眾分散選擇，交通局已規劃停車接駁等疏運措施，方便民眾至各觀賞點觀賞焰火，以減少市區交通負荷、降低壅塞的不便。相關交通資訊可在2020國慶焰火網站（https://20201010.tainan.gov.tw/）查詢，歡迎民眾多加利用。

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