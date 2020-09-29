　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020台南看國慶焰火　雙鐵接駁順暢走

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市政府2020年承辦國慶焰火活動，為分散觀賞人潮與確保交通順暢，台南市長黃偉哲指示規劃「雙鐵運輸最方便」等疏運4法寶，希望有效導引民眾觀賞焰火。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府2020年承辦國慶焰火活動，為分散觀賞人潮與確保交通順暢，台南市長黃偉哲指示規劃「雙鐵運輸最方便」等疏運4法寶，希望有效導引民眾觀賞焰火。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府2020年承辦國慶焰火活動，10月10日將於安平區漁光島施放焰火，為分散觀賞人潮與確保交通順暢，台南市長黃偉哲指示規劃「雙鐵運輸最方便、停車轉乘多選擇、分層分時管制佳、散場調撥好順暢」疏運4法寶，希望有效導引民眾觀賞焰火。

交通局局長王銘德表示，為服務使用「雙鐵運輸」的民眾，市府在台南火車站及高鐵台南站共準備140部免費接駁車，以2至4分鐘一班的方式提供接駁服務，並可於主會場附近下車，最為方便，如果需要在主會場（戀愛廣場）與台灣船副會場（林默娘公園、億載金城）間往返，亦可搭乘區內接駁，歡迎民眾使用。

自行開車前來的民眾，則可就近依3大開車動線「停車轉乘」；民眾可就近於會場北側之鹿耳門天后宮停車場、四草大眾廟停車場，東側之運河星鑽臨時停車場、市府周邊停車場，及南側四鯤鯓臨時停車場、喜樹路臨時停車場等處停車轉乘，市府也規劃170部免費接駁車，以1~5分鐘一班方式提供接駁服務，就近接送民眾進入各大觀賞區。

交通局長王銘德表示，為確保會場主、副舞台及美食市集所聚集的人潮安全，及焰火晚會龐大車潮，當天將實施行人徒步區及交通管制等「分層分時」管制措施。

行人徒步區有3大區，分別是10點開始的台灣船園區(含林默娘公園、億載金城)，範圍包含安億路、光州路（不含光州路）以西，及12時開始的觀夕平台、戀愛廣場，範圍包含世平路以西及安南區四草大道80巷以南，及四鯤鯓，範圍為清水路以北。

交通管制部分，育平路以西自12時開始管制汽車進入，下午2時起擴大為本田路一段及本田路二段（大眾路－北汕尾一路）以南、華平路以西、濱南路以西管制汽車進入，但仍開放一般機車及管制區內居民持有汽車通行證者進入；管制區內亦規劃部份路段作為機車臨時停車空間，請民眾依規定停車。

為確保晚會散場時迅速疏運人潮與交通，晚上20時起至24時，將實施「散場調撥」等配套措施，計有3條調撥車道及2條單行道，及重要路口實施轉向管制，北返的民眾可就近利用和緯路、南下的民眾可就近利用新樂路，相關具體措施如下：
1、和緯路調撥一車道供東向離場，於中華西路口禁止右轉。2、永華路（育平路─中華西路）調撥一車道供東向離場；東向全線禁止左右轉。3、健康路（育平路─中華西路）調撥一車道供東向離場；東向全線禁止左轉。4、安平路（安北路─中華西路）實施東向單行管制；路段禁止右轉承天橋及華平路，於中華西路禁止左右轉。5、華平路（安平路─和緯路）實施北向單行管制。6、民權路（安北路─中華西路）於華平路口、中華西路口禁止右轉。

交通局長王銘德指出，散場時，欲搭乘接駁車前往台鐵、高鐵的遊客可在世平路、安北路的公車接駁站上車，前往市府停車場及運河晶鑽停車場的遊客則在安億停車公車接駁站上車，原則上搭接駁車進入會場在那處接駁站下車，就在那處接駁站上車，才不會搭錯接駁車。

交通局長王銘德呼籲前來觀賞焰火的民眾多多搭乘雙鐵、公車等公共運輸，不僅可以減少交通負荷，也能抵達主會場最為方便；如有開車進入管制區需求的民眾，請於管制時段前進入，且請依規定停車，避免違規遭拖吊，若已無停車空間或已超過管制時間者，請就近依市府規劃之北、東、南停車區停車轉乘，仍可順利進入觀賞區。遠途而來的民眾，建議由北往南者多利用台江大道進入會場北側停車場（北1、北2停車場，位於鹿耳門天后宮及四草大眾廟）轉搭北線接駁車至觀夕平台觀賞；由南往北者多利用台86，於灣裡交流道接台86橋下側車道至南1臨時停車場（位於喜樹重劃區），搭乘南線接駁車至四鯤鯓觀賞。

交通局長王銘德表示，配合3大觀賞區，市府均規劃市集及表演活動，因此再次呼籲民眾分散選擇，交通局已規劃停車接駁等疏運措施，方便民眾至各觀賞點觀賞焰火，以減少市區交通負荷、降低壅塞的不便。相關交通資訊可在2020國慶焰火網站（https://20201010.tainan.gov.tw/）查詢，歡迎民眾多加利用。

・開趴、消夜、嘴饞、追劇通通需要

 


 

ET快訊
育兒津貼2500元加碼到5000元　潘文忠：明年啟動
全身癢爆！1歲童指縫驚見「蟲穴道」　醫秒後退：爸媽姊都中鏢
前NBA球星慘淪街頭乞討　前東家老闆找到他暖舉被讚爆
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

宜蘭重大年度活動味文創商品展　勾起囡仔童年往事回憶

2020台南看國慶焰火　雙鐵接駁順暢走

山海大串聯！新闢玉長豐濱郵輪式公車　中秋國慶試營運免費搭

中秋國慶人潮大爆發！東岸景區加強管制　10大安心守則保平安

台南好停車繳費「e騎抽」　黃偉哲：雙重優惠活動善加利用

台南和順廠協會向防疫英雄致敬　贈送麻豆文旦賀中秋

強化救災裝備　台南市北門獅子會捐贈空氣呼吸器背架及穿戴式攝影機

台南市議會創意賀中秋 郭信良議長首次獻聲唱Rap

苗栗大閘蟹上市　徐耀昌：64道檢驗把關...認明雷射防偽蟹環

別讓嫦娥笑我們髒　煙火炮屑垃圾隨手清中秋連假好環境

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

宜蘭重大年度活動味文創商品展　勾起囡仔童年往事回憶

2020台南看國慶焰火　雙鐵接駁順暢走

山海大串聯！新闢玉長豐濱郵輪式公車　中秋國慶試營運免費搭

中秋國慶人潮大爆發！東岸景區加強管制　10大安心守則保平安

台南好停車繳費「e騎抽」　黃偉哲：雙重優惠活動善加利用

台南和順廠協會向防疫英雄致敬　贈送麻豆文旦賀中秋

強化救災裝備　台南市北門獅子會捐贈空氣呼吸器背架及穿戴式攝影機

台南市議會創意賀中秋 郭信良議長首次獻聲唱Rap

苗栗大閘蟹上市　徐耀昌：64道檢驗把關...認明雷射防偽蟹環

別讓嫦娥笑我們髒　煙火炮屑垃圾隨手清中秋連假好環境

楊皓如跑新聞卡位「被人手肘狂頂」　低頭看糗了：我踩馬英九的腳

台灣做的啦！孟晚舟戴「Made In Taiwan」口罩出庭　粉紫色超吸睛

嘉義殺警鄭嫌一審無罪　放出來有潛在危險！高院裁定再延押2個月

周祝瑛／恩師群像一生情

文青新景點「台東故事館」開幕　DIY僅50元、藍晒廣場有藍月電影院

劉正山：大陸軍事動作主要對美國　「台灣只是順便收割」

王志鵬／96台海危機親身經歷　返家10分鐘就被召回寫遺囑

台灣創新技術博覽會535件作品　葡萄王生技奪2金1銅

小熊維尼大頭提籃、絨毛睡袍⋯21款周邊萌翻　小7全新集點10/7開跑

宋芸樺挺「孕肚」回家：我懷孕了　爸激動問：是哪個男人！

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

地方熱門新聞

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

台中集體中毒擴130高中生！泡芙最可疑

全聯無印良品店　全台第一家開在嘉義

農夫找到比人大白菇！網嚇：底下有屍？

與友半夜吵架　女從三地門走到內埔迷途

桃園馬路設減速平台！網見方格笑歪

台中流感疫苗10/5開打

桃園一牧場　發生兔子咬斷小男童手指

萬人泳渡日月潭 店家仍嘆生意掉四成

免費蒜泥裡加料！小六女童倒醬油攪拌

想給媽媽買禮物　妥瑞兒用紙飛機圓夢

中秋親子來新竹共遊設計展

台中市食安處抽驗糕餅食材全合格

台中學生疑集體食物中毒人數破百

更多熱門

相關新聞

花東山海大串聯　新闢郵輪式巴士試營運免費搭

花東山海大串聯　新闢郵輪式巴士試營運免費搭

為串接花東縱谷和東部海岸大眾交通運輸觀光路線，新闢「台灣好行」玉長-豐濱線，訂於中秋及雙十連假期間試營運，提供遊客免費搭乘，每日一班次，上午10時50分自玉里火車站出發，須事先訂位，車上將配有專業導覽人員，提供遊客解說服務，讓遊客輕鬆串遊花東縱谷與東海岸。

中秋國慶旅遊人潮大爆發　10大安心守則保平安

中秋國慶旅遊人潮大爆發　10大安心守則保平安

台南和順廠協會向防疫英雄致敬

台南和順廠協會向防疫英雄致敬

北門獅子會捐贈空氣呼吸器背架及穿戴式攝影機

北門獅子會捐贈空氣呼吸器背架及穿戴式攝影機

歐陽娜娜唱《祖國》被罵！他曝現實面聲援

歐陽娜娜唱《祖國》被罵！他曝現實面聲援

關鍵字：

台南國慶焰火雙鐵接駁

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳給國庫方法曝

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

《玩很大》悄換YT封面照！

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面